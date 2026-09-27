Ez fájhat a franciáknak

A válogatott csapatkapitánya szerezte a győztes gólt a Törökország vendégeként 1-0-ra megnyert pénteki Nemzetek Ligája-mérkőzés 54. percében, de a mozdulat során megsérült a támaszkodó lába, így nem tudta végigjátszani a találkozót.

Klubja szombaton azt közölte, hogy a hátsó ízületi tok túlfeszült a bal térdében. Felépülés várhatóan 10-12 napot vesz igénybe, ezért elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát, és visszatért Madridba.

Mbappénak ki kell hagynia a franciák következő három mérkőzését,

de valószínűleg október 10-én már pályára léphet a Real bajnoki meccsén, a Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarreal ellen.

Nem ő az egyetlen Real-játékos, aki megsérült a válogatott szünet alatt: Ibrahima Konaté is elhagyta a franciák edzőtáborát, és visszatért a spanyol fővárosba, miután megsérült az oldalszalag a jobb lábában.