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A francia Kylian Mbappé a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Franciaország-Anglia bronzmérkõzésén a miami Hard Rock Stadionban 2026. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Ez fájhat a franciáknak

Infostart / MTI

Kylian Mbappénak, a Real Madrid francia válogatott labdarúgójának 10-12 napot kell kihagynia sérülés miatt.

A válogatott csapatkapitánya szerezte a győztes gólt a Törökország vendégeként 1-0-ra megnyert pénteki Nemzetek Ligája-mérkőzés 54. percében, de a mozdulat során megsérült a támaszkodó lába, így nem tudta végigjátszani a találkozót.

Klubja szombaton azt közölte, hogy a hátsó ízületi tok túlfeszült a bal térdében. Felépülés várhatóan 10-12 napot vesz igénybe, ezért elhagyta a nemzeti csapat edzőtáborát, és visszatért Madridba.

Mbappénak ki kell hagynia a franciák következő három mérkőzését,

de valószínűleg október 10-én már pályára léphet a Real bajnoki meccsén, a Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarreal ellen.

Nem ő az egyetlen Real-játékos, aki megsérült a válogatott szünet alatt: Ibrahima Konaté is elhagyta a franciák edzőtáborát, és visszatért a spanyol fővárosba, miután megsérült az oldalszalag a jobb lábában.

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