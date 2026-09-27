Komoly férfiakkal találkozott Forsthoffer Ágnes

Az Országházban fogadta Adorjáni Dezső püspököt és Koszta István püspökhelyettest, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház vezetőit Forsthoffer Ágnes. A politikus közösségi oldalán számolt be a megbeszélésről.

A tájékoztatás szerint az egyházi vezetők bemutatták hitéleti, oktatási és közösségszervezői tevékenységüket, amelyeket az erdélyi magyar kultúra és a helyi identitás megőrzése érdekében végeznek.

A felek a tárgyaláson egyetértettek abban, hogy a határokon átívelő nemzeti összetartozás erősítése kiemelt feladat. Forsthoffer Ágnes a találkozó kapcsán hangsúlyozta, hogy a magyar közösségek közötti kapcsolatok ápolása közös érték, és visszautasított minden olyan politikai törekvést, amely megosztottságot szítana a magyarok között.