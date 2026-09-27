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Nyitókép: Rawpixel/Getty Images

Bármikor lehet „még három nap”, hogy a hirtelen szívmegállást megelőzzünk – mire figyeljünk?

Infostart / InfoRádió

Az időjárási adatok alapján akár három nappal előre is jelezhető, hogy mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás – erről publikáltak magyar kutatók tanulmányt egy rangos nemzetközi lapban. Az elemzés alapját az Országos Mentőszolgálat több mint 114 ezer esete jelentette. Az InfoRádió Pál-Jakab Ádámot, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának rezidensét, a tanulmány első szerzőjét kérdezte.

A Public Health nevű tudományos folyóirat rangos tudományos lapként közölte a népegészségügyi és populációs szintű közlemények között azt a magyar tudományos összefogásból született tanulmányt, amely a Semmelweis Egyetem városmajori klinikája, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Országos Mentőszolgálat munkájából jött létre – részben a terepen gyűjtött adatokból – az egészségügyi ellátással kapcsolatban, és annak feltérképezésére irányult, hogyan jelezhető előre bizonyos események, például a hirtelen szívmegállás bekövetkezte az időjárási adatok alapján.

Mint Pál-Jakab Ádám szív-érgyógyászati rezidens orvos az InfoRádióban rámutatott, az adatokból látni azt, hogy vannak olyan napok, amikor akár 10-15 esettel is több, kórházon kívüli keringésmegállás következik be, ami nem szívinfarktus, hanem egy még súlyosabb formája a kardiovaszkuláris betegségeknek. Ilyenkor újraélesztésre van szükség.

A kutatás azt állapítja meg, hogy nagyságrendileg három nappal előre jelezhető a kórházon kívüli szívmegállás, ami felkészülési idő is lehet

  • a mentőszolgálatnak,
  • az egészségügyi szektornak vagy
  • magának az érintettnek is, hogy saját magán bizonyos dolgokat megfigyeljen.

Ez utóbbival kapcsolatban rámutatott: hideg hatására érösszehúzódás következik be, ami miatt mind a vérnyomás, mind ezáltal a szív terhelése, munkája, az összehúzódás nehezítetté válik.

„Ezen betegeknél a kompenzálás, amit a szervezet jól megold, sokkal kevésbé tud érvényesülni. Úgyhogy azért nagyon fontos az ilyenfajta korai előjelzés, mert akár az állampolgár, az egyén is odafigyelhet arra, hogy egyrészt legyen meg a megfelelő öltözködés, másrészt a terhelés szempontjából úgy tervezzen, hogy lehetőleg ne ilyenkor kelljen sokat kint töltenie” – mutatott rá.

A lényeg szerinte, hogy megerősítsük magunkban ezeket a kompenzálási mechanizmusokat, legyen az az immunrendszer vagy a testmozgás révén, és érjünk el egy általános fitt állapotot.

A cikk Kocsis Éva interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Tudomány    Bármikor lehet „még három nap”, hogy a hirtelen szívmegállást megelőzzünk – mire figyeljünk?

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Bármikor lehet „még három nap”, hogy a hirtelen szívmegállást megelőzzünk – mire figyeljünk?

Bármikor lehet „még három nap”, hogy a hirtelen szívmegállást megelőzzünk – mire figyeljünk?
Az időjárási adatok alapján akár három nappal előre is jelezhető, hogy mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás – erről publikáltak magyar kutatók tanulmányt egy rangos nemzetközi lapban. Az elemzés alapját az Országos Mentőszolgálat több mint 114 ezer esete jelentette. Az InfoRádió Pál-Jakab Ádámot, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikájának rezidensét, a tanulmány első szerzőjét kérdezte.
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