Jön egy választás, amelyen a Fidesz legyőzheti a Tiszát

Szomorú okból megüresedett képviselői helyről dönt a nagykátai 5. számú egyéni választókerület lakossága október 4-én, azaz egy hét múlva.

A választást a körzet korábbi kormánypárti képviselőjének halála miatt kellett kiírni. A 12 fős nagykátai képviselő-testületben a 2024-es önkormányzati választáson az összes egyéni mandátumot a Fidesz-KDNP jelöltjei szerezték meg, a testületet jelenleg Dorner Gábor fideszes polgármester vezetésével kényelmes volt kormánypárti többség irányítja. Így az időközi voksolás kimenetele a városházi erőviszonyokat érdemben nem módosítja.

Az esemény politikai jelentőségét mégis az adja, hogy az egyéni választókerületben a Fidesz jelöltjével szemben a Tisza Párt helyi szimpatizánsi hálózata által nyíltan támogatott jelölt is megméretteti magát.

A jelöltek és a hátterük

A választási bizottság három jelöltet vett nyilvántartásba a 05-ös választókerületben, ahol egyébként 1178 ember szavazhat:

Czakó Sándor Imréné (FIDESZ): A kormánypárt jelöltje (Barad Rita) 48 éven át dolgozott tanítónőként a helyi Váci Mihály Katolikus Általános Iskolában. Dorner Gábor polgármester nyilvánosan kiállt mellette, kiemelve évtizedes oktatói és közösségépítő munkáját, valamint a várossal való szoros kötődését.

Krámli József (Tegyünk Együtt 'Kátáért): A civil szervezet színeiben induló jelölt mögé beállt a nagykátai Együtt Egymásért Tisza Sziget és a monori Forrás Tisza Sziget is. Krámli a kampány során találkozott Magyar Péterrel is, programjában pedig lokális fejlesztéseket – többek között a Cigány-tó rendezését, játszótér-megújítást és útburkolási munkálatokat – ígért.

Szűcs Ferenc (Független): Független jelöltként vett részt a választási küzdelemben.

Mivel a Fidesz-KDNP a kompenzációs listás képviselőkkel kiegészülve is stabil többséggel rendelkezik a testületben, az időközi választásnak nincs közvetlen kihatása a város vezetésére. Ugyanakkor a megmérettetés teszt jellegű mindkét politikai oldal számára.

A kormánypárt szempontjából a cél a korábbi egyéni választókerületi pozíciók megőrzése és a helyi jelenlét megerősítése valamint annak megmutatása lenne érdekes, hogy a volt kormánypárt mennyire őrizte meg támogatását az ilyen nagyságrendű (12 ezer fős) településeken.

A Tisza Párthoz köthető civil támogatással induló Krámli József szereplése pedig azt mutathatja meg, hogy az ilyen kisebb településen mennyire ágyazódott be a Tisza Párt a választások óta.