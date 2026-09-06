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Ulrich Siegmund, a német ellenzéki Alternatíva Németországnak (AfD) párt szász-anhalti listavezetõje voksolni érkezik a Szász-Anhalt német tartományban tartott parlamenti választáson Tangermündében 2026. szeptember 6-án.
Nyitókép: Clemens Bilan

A németországi zsidók megrökönyödtek az AfD sikere miatt

Infostart / MTI

Megrökönyödéssel fogadta az Alternatíva Németországnak (AfD) szélsőjobboldali párt sikerét a Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon a németországi Zsidók Központi Tanácsának elnöke.

"A választások kimenetele még nem végleges, de már most biztos, hogy egy igazoltan szélsőjobboldalinak minősített párt egy német tartományban karnyújtásnyira van attól, hogy egyedül kormányozhasson" - jelentette ki Josef Schuster a Welt című lapnak nyilatkozva az exit poll felmérések közzététele nyomán.

"Személyesen is meg vagyok rökönyödve ettől a választási eredménytől" - húzta alá. Mint mondta, már az elmúlt hónapokban is világosan látható volt, milyen célokat követ az AfD.

"Azok viselik a felelősséget ezért az eredményért, akik ma rájuk szavaztak,

ezen célok ellenére vagy éppen miattuk" - tette hozzá.

Schuster rávilágított arra is, hogy tart az AfD oktatáspolitikára gyakorolt hatásától. "Az úgynevezett Alternatíva Németországnak által okozott kár hatalmas lenne, ha hatalomra kerülne" - nyomatékosította. Ennek kapcsán Schuster kijelentette, hogy az oktatás jelenti a legfontosabb alapkövét a nyitott társadalom megőrzésének és az antiszemitizmus elleni küzdelemnek.

Az ARD és ZDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett exit poll felmérései szerint az AfD kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon. A párt a voksok 44-44,5 százalékát tudhatja magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint.

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