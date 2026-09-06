A németországi zsidók megrökönyödtek az AfD sikere miatt

"A választások kimenetele még nem végleges, de már most biztos, hogy egy igazoltan szélsőjobboldalinak minősített párt egy német tartományban karnyújtásnyira van attól, hogy egyedül kormányozhasson" - jelentette ki Josef Schuster a Welt című lapnak nyilatkozva az exit poll felmérések közzététele nyomán.

"Személyesen is meg vagyok rökönyödve ettől a választási eredménytől" - húzta alá. Mint mondta, már az elmúlt hónapokban is világosan látható volt, milyen célokat követ az AfD.

"Azok viselik a felelősséget ezért az eredményért, akik ma rájuk szavaztak,

ezen célok ellenére vagy éppen miattuk" - tette hozzá.

Schuster rávilágított arra is, hogy tart az AfD oktatáspolitikára gyakorolt hatásától. "Az úgynevezett Alternatíva Németországnak által okozott kár hatalmas lenne, ha hatalomra kerülne" - nyomatékosította. Ennek kapcsán Schuster kijelentette, hogy az oktatás jelenti a legfontosabb alapkövét a nyitott társadalom megőrzésének és az antiszemitizmus elleni küzdelemnek.

Az ARD és ZDF közszolgálati televízió urnazárás után közzétett exit poll felmérései szerint az AfD kaphatta a legtöbb szavazatot a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban vasárnap tartott választásokon. A párt a voksok 44-44,5 százalékát tudhatja magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés szerint.