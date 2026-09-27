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Lezuhant Kongóban egy kisreplőgép.
Nyitókép: Fotó: Fabrian Pradanaputra

Repülőgép-baleset történt, egy egész delegáció veszett oda – megrázó videó

Infostart / MTI

Tizenhét ember vesztette életét egy kisrepülőgép balesetében a Kongói Demokratikus Köztársaság délnyugati részén - közölték a hatóságok szombaton.

Egy katonai törvényszéki delegáció tagjait szállító gép zuhant le pénteken Kenge város közelében, Kwango tartományban. Előzőleg a hadsereg tizennégy halálos áldozatról adott hírt.

Félix Tshisekedi kongói államfő mély fájdalmának adott hangot a baleset után kiadott közleményében, és a körülmények alapos kivizsgálását követelte.

Az áldozatok között van a kongói katonai igazságszolgáltatás két legmagasabb rangú tagja. Egyikük képviselte a vádat az egy évvel ezelőtt távollétében hazaárulás és háborús bűnök miatt halálra ítélt Joseph Kabila volt államfő elleni eljárásban.

A kongói közlekedési minisztérium a baleset miatt felfüggesztette a lezuhant repülőgépet üzemeltető Tracep Congo Aviation légitársaság működését. A kongói légitársaságok gépei az Európai Unió feketelistáján szerepelnek a nem megfelelő biztonsági előírások miatt.

Fotónk illusztráció.

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