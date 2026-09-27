Repülőgép-baleset történt, egy egész delegáció veszett oda – megrázó videó

Egy katonai törvényszéki delegáció tagjait szállító gép zuhant le pénteken Kenge város közelében, Kwango tartományban. Előzőleg a hadsereg tizennégy halálos áldozatról adott hírt.

Félix Tshisekedi kongói államfő mély fájdalmának adott hangot a baleset után kiadott közleményében, és a körülmények alapos kivizsgálását követelte.

TRACEP Let L-410 crashes in Kenge, DRC — 16 people reportedly killed



More details are emerging following the crash of a TRACEP Let L-410 in the Kenge area of the Democratic Republic of the Congo.



According to the Chairman of the Board of Régie des Voies Aériennes (RVA), the… pic.twitter.com/uMb5Htf6aM — FL360aero (@fl360aero) September 25, 2026

Az áldozatok között van a kongói katonai igazságszolgáltatás két legmagasabb rangú tagja. Egyikük képviselte a vádat az egy évvel ezelőtt távollétében hazaárulás és háborús bűnök miatt halálra ítélt Joseph Kabila volt államfő elleni eljárásban.

A kongói közlekedési minisztérium a baleset miatt felfüggesztette a lezuhant repülőgépet üzemeltető Tracep Congo Aviation légitársaság működését. A kongói légitársaságok gépei az Európai Unió feketelistáján szerepelnek a nem megfelelő biztonsági előírások miatt.

Fotónk illusztráció.