A hadijelentés szerint folytatódott a donyecki régióban lévő Dobropilljában bekerített ukrán erők megsemmisítése is, itt nem történt kísérlet a kitörésre.

A tárca szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előrenyomultak, és több mint 1500 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan.

Szombaton a Szumi megyei Marjine elfoglalását jelentette be a minisztérium.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televíziónak nyilatkozva úgy vélekedett, hogy "nagyon káros, potenciálisan veszélyes és meggondolatlan lépés lenne", ha Elon Musk amerikai üzletember engedélyezné Ukrajna számára a Starlink-terminálok használatát Oroszország elleni mélységi támadásokhoz.