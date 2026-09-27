ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
320.68
bux:
151272.07
2026. szeptember 27. vasárnap Adalbert
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Golovin Vlagyimir, a magyar nõi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a nõi kézilabda Eurokupa négyes döntõjében játszott Magyarország - Románia bronzmérkõzésen a bukaresti Sala Polivalentában 2026. szeptember 27-én.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Újabb szomszédtól kapott ki a magyar válogatott, ezúttal kézilabdában

Infostart / MTI

Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott negyedikként zárta az Eurokupát, mivel a bukaresti négyes döntő vasárnapi bronzmérkőzésén 33-30-ra kikapott a házigazda román csapattól.

Legutóbb tavaly, a világbajnokság rotterdami középdöntőjében találkozott a két együttes, akkor a magyar csapat 34-29-re kerekedett felül. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együtteséből ezúttal a kapus Bukovszky Anna és az irányító Kajdon Blanka maradt ki.

Szemerey Zsófi három védéssel kezdett a magyar kapuban, társai pedig elöl több rontott passzal, sok hibával. Tíz perc után egyre pontosabbá vált a magyar támadójáték, a 17. perc végére sikerült háromgólos különbséget kialakítani (10-7). Kuczora Csenge bal bokája sérülése miatt korán pihenőre kényszerült, Klujber Katrin viszont remek helyzetkihasználással vezér tudott lenni támadójátékban, a szünetig hétszer volt eredményes. A házigazda 13-13-nál egyenlített, és bár a magyar válogatott uralta az első játékrész jelentős részét, Szemerey 12. védése kellett, hogy a szünetre döntetlen legyen az állás.

Nem indult jól a második játékrész, a magyar védekezés hatékonysága visszaesett és a támadójáték is bizonytalanná vált, több mint hat perc alatt nem tudott betalálni akcióból Golovin együttese, így négygólos előnyre tett szert a decemberi Európa-bajnokság társházigazdája (17-21). A beálló körüli védekezéssel gondjai akadtak a magyar együttesnek, elöl azonban javult a teljesítmény, majd a hatosfal is rendezte sorait, egy négyes sorozattal 23-23-nál egyenlített a nemzeti csapat. Az utolsó negyedórába lépve egymás után három üreskapus gólt szereztek a románok (25-29), az 54. percben, 31-27-es hazai vezetésnél hét a hat elleni játékra állt át támadásban a magyar válogatott. Ez sem segített azonban, végül három találattal kikapott Golovin Vlagyimir csapata.

Szemerey 13, Böde-Bíró Blanka négy védéssel zárt.

Golovin az M4 Sportnak úgy értékelt, az első félidő végefelé siklott ki a mérkőzés.

"Az a rendszer, amivel kezdtünk, működött, tudtunk segíteni Szemerey Zsófinak, ő pedig védett" - hangsúlyozta a szövetségi kapitány, aki a fáradtságnak tudta be, hogy később már nem az a védekezés volt a kapus előtt, ami kellett volna, ezért tudott visszajönni a meccsbe és egyenlíteni a román válogatott.

A szövetségi kapitány kiemelte: a második félidő eleje nagyon fontos, mert sokszor "ott dőlnek el a dolgok", de ott az első tíz percet elveszítette csapata négy góllal. Úgy vélte, sok energiát vett el a zárkózás, és bár "sok mindent kompenzáltunk akarattal", a románok visszaállították előnyüket és megnyerték a bronzmérkőzést.

Ez volt a két együttes 104. egymás elleni mérkőzése, ezeken magyar szempontból a mérleg 60 győzelem, kilenc döntetlen és immár 35 vereség. A románok a 2019-es világbajnokság után ünnepelhettek ismét győzelmet Magyarország ellen.

Az Eurokupa mostani kiírásában a 2024-es kontinensviadal három érmese, illetve az idei Európa-bajnokság öt társrendezője szerepelt két négyes csoportban. Ezek a válogatottak nem vettek részt az Eb selejtezősorozatában. A csoportok első két helyezettje jutott a négyes döntőbe.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Újabb szomszédtól kapott ki a magyar válogatott, ezúttal kézilabdában

kézilabda

magyar válogatott

románia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sokkoló terror-elhárítási akció egy brit faluban: öt férfit fogtak el egy légibázisnál

Sokkoló terror-elhárítási akció egy brit faluban: öt férfit fogtak el egy légibázisnál
A brit terrorellenes rendőrség öt férfit vett őrizetbe egy amerikai használatú brit légitámaszpontnál. A vasárnapi rajtaütés Gloucestershire megyében, Whelford faluban történt, a Királyi Légierő (RAF) Fairford bázisa tőszomszédságában. A vasárnap délután képek jelentek meg öt, félmeztelenre vetkőztetett és a földre fektetett férfiről. A hatóságok három furgont is vizsgálnak, amelyekben a gyanú szerint robbanóanyag lehetett. Mintegy 85 házat kiürítettek, a helyszínt pedig tűzszerészek és fegyveres rendőrök lepték el.
Elengedték a Magyar Péterre tojással támadó férfit, kiderült, hogy kiről van szó

Elengedték a Magyar Péterre tojással támadó férfit, kiderült, hogy kiről van szó

A rendőrség garázdaság és rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, a férfit szabadon bocsátották.
 

Europion kutatás: a többség szerint helyes volt kikérni Magyar Péter mentelmi jogát is

Különös hátteret választott magának Magyar Péter

Orbán Viktor is elindul

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Éledezik Kína, de még hosszú az út

Éledezik Kína, de még hosszú az út

Kína jelenleg egy többsebességes gazdaságként működik. Az exportszektorban késhegyremenő verseny mellett túltermelés van, miközben az ingatlanpiac továbbra is szenved, a lakosság pedig nem igazán költ. A kínai vezetésnek ebben a helyzetben kéne valami újat húznia a gazdaság beindításának érdekében. A lehetőségei és az ideje is fogytábanv an viszont.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres üdülőkről, hotelekről!

Kvíz: Te is szívesen megszállnál Magyarország ikonikus, nagymúltú szállodáiban? Lássuk, mennyi tudsz a híres üdülőkről, hotelekről!

A mai kvíz során a híres magyarországi szállodáknak és üdülőknek az eredetét, történetét és érdekességeit idézzük fel.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says men arrested over RAF Fairford incident had been 'under view for a long time'

Trump says men arrested over RAF Fairford incident had been 'under view for a long time'

Five men were arrested on suspicion of preparation of a terrorist act after three suspicious vehicles were reported to be travelling towards the RAF base.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 27. 14:19
Rangos kulturális elismerést kaptak a magyar sprinterek
2026. szeptember 27. 11:07
Ez fájhat a franciáknak
×
×