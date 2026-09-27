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Az aranyérmes Kós Hubert, Németh Nándor, Milák Kristóf és Szabó Szebasztián (b-j) a férfi 4x100 méteres gyorsváltó eredményhirdetése után a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Rangos kulturális elismerést kaptak a magyar sprinterek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Magyar Örökség-díjat kapott a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsúszóváltó, amely az Európa-bajnokságok százéves történetében először lett aranyérmes augusztusban, Párizsban.

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az elismerést a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében vette át – Plagányi Zsolt és Máté Hunor edző, továbbá Wladár Sándor MÚSZ-elnök társaságában - Németh és Szabó.

"Az évtizedes hagyományokra visszatekintő Magyar Örökség-díjra ritkán terjesztenek fel sikeres sportolókat, ugyanakkor 11 évvel Cseh László után most a 4×100-as gyorsváltó tagjai is abban a kitüntetésben részesültek, hogy átvehették ezt az elismerést, mert a kuratórium úgy találta,

tettüknek helye van a magyar kultúra Aranykönyvében"

– áll az előfutamban szerepelt Kós Olivérrel és Jászó Ádámmal kiegészült kvartett méltatásában.

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