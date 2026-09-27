Rangos kulturális elismerést kaptak a magyar sprinterek

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint az elismerést a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében vette át – Plagányi Zsolt és Máté Hunor edző, továbbá Wladár Sándor MÚSZ-elnök társaságában - Németh és Szabó.

"Az évtizedes hagyományokra visszatekintő Magyar Örökség-díjra ritkán terjesztenek fel sikeres sportolókat, ugyanakkor 11 évvel Cseh László után most a 4×100-as gyorsváltó tagjai is abban a kitüntetésben részesültek, hogy átvehették ezt az elismerést, mert a kuratórium úgy találta,

tettüknek helye van a magyar kultúra Aranykönyvében"

– áll az előfutamban szerepelt Kós Olivérrel és Jászó Ádámmal kiegészült kvartett méltatásában.