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Young girl standing in front of the air conditioner and trying to adjust the temperature.
Nyitókép: Getty Images/ Aja Koska

Készülni kell a klímával történő fűtésre, itt van a legfontosabb tanács

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Szakemberek szerint a klímával való fűtés tévesen él a köztudatban drága eljárásként, ám a hatékonyság és a költségcsökkentés nagyban függ az ingatlan adottságaitól, a megfelelő készülékválasztástól és a helyes használattól.

A fűtési szezon közeledtével kiemelt szerepet kapnak a hőszivattyús elven működő inverteres klímaberendezések. File Gábor klímatechnikai szakértő tájékoztatása szerint a készülékek működtetése nem jelent feltétlenül magasabb villanyszámlát, amennyiben a felhasználók elkerülik a leggyakoribb üzemeltetési hibákat – olvasható a nool.hu-n.

A szakember rámutatott:

a folyamatos ki- és bekapcsolgatás jelentősen növeli az energiafogyasztást.

Egy teljesen kihűlt helyiség újrafelmelegítése lényegesen több villamos energiát igényel, mint a beállított szobahőmérséklet egyenletes szinten tartása.

A korszerű berendezések automatikus szabályozással működnek, így a kívánt hőfok elérése után minimális teljesítményre kapcsolnak vissza.

Az ingatlan állapota és a méretezés a kulcs

A fűtési hatékonyságot alapvetően meghatározza az épület szigetelése, valamint a nyílászárók állapota. Megfelelő hőszigetelés hiányában a megtermelt hőmennyiség gyorsan eltávozik, ami a kompresszor folyamatos terheléséhez és magasabb áramfogyasztáshoz vezet.

A szükséges teljesítmény meghatározásakor a helyiség alapterületén kívül figyelembe kell venni az üvegfelületek nagyságát, a falak szerkezetét, valamint a szoba fekvését is.

A felülméretezett vagy alulméretezett berendezések egyaránt rontják az energiahatékonyságot és növelik az üzemeltetési költségeket.

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Kezdőlap    Gazdaság    Készülni kell a klímával történő fűtésre, itt van a legfontosabb tanács

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