Ezek lehetnek a jelei, ha kémprogram került a mobilra

Hogyan deríthető ki, hogy kémprogram van a telefonon? Érdemes vizsgálódni, ha a telefon viselkedése hirtelen megváltozik – írja az origo.hu.

Ezek a következők lehetnek például:

a korábbinál lényegesen gyorsabb lemerülés;

indokolatlan melegedés;

feltűnő lassulás;

megugró mobiladat-forgalom;

ismeretlen alkalmazások megjelenése;

váratlan reklámok vagy böngészőátirányítások;

gyanús SMS-ek;

olyan alkalmazás, amely indokolatlanul kér hozzáférést például a kamerához, mikrofonhoz vagy helyadatokhoz.

Egyetlen ilyen tünet miatt azonban még nem kell androidos kémprogram jelenlétére gyanakodni, figyelmeztet az Engadget. Egy elöregedett akkumulátor vagy hibás alkalmazás is okozhat gyors merülést és melegedést. Több, egyszerre és hirtelen jelentkező probléma viszont már indokolhat egy alaposabb ellenőrzést.