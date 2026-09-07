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A Donald Trump megválasztott amerikai elnök által a kormányzati hatékonyságért felelős új amerikai minisztérium vezetésére jelölt Elon Musk üzletember Trump beiktatási ünnepsége előtt a washingtoni kongresszus kupolatermében 2025. január 20-án. A rendkívüli hideg miatt szabadtér helyett a Capitolium kupolacsarnokában rendezik meg a beiktatási ceremóniát.
Nyitókép: MTI/EPA/Getty Images pool/Chip Somodevilla

„Szép munka!” – Musk gratulált az AfD-nek, a párt rögtön reagált

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elon Musk technológiai vállalkozó gratulált az Alternatíva Németországért (AfD) pártnak a Szász-Anhalt tartományban elért választási győzelméhez, és a párt listavezetője pedig együttműködést ajánlott neki.

„Szép munka!” – írta Musk az X közösségi platformon Alice Weidelnek, az AfD társelnökének bejegyzésére reagálva, amelyben Weidel gratulált a párt csúcsjelöltjének, Ulrich Siegmundnak az eredményhez.

Siegmund röviddel később megköszönte Musknak a támogatását, és angol nyelvű bejegyzésében együttműködést ajánlott a világ leggazdagabb emberének. Mint írta, ha az AfD kormányzati felelősséget vállal a tartományban, „erős és konstruktív együttműködés” lehetőségét üdvözölné. Hozzátette: Németország ismét olyan hely lehetne, ahová érdemes befektetni.

Musk, aki korábban Trump közeli tanácsadója volt, intenzíven kampányolt az AfD mellett, és továbbra is támogatja a jobboldali politikai szereplőket.

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