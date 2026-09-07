„Szép munka!” – Musk gratulált az AfD-nek, a párt rögtön reagált

„Szép munka!” – írta Musk az X közösségi platformon Alice Weidelnek, az AfD társelnökének bejegyzésére reagálva, amelyben Weidel gratulált a párt csúcsjelöltjének, Ulrich Siegmundnak az eredményhez.

Siegmund röviddel később megköszönte Musknak a támogatását, és angol nyelvű bejegyzésében együttműködést ajánlott a világ leggazdagabb emberének. Mint írta, ha az AfD kormányzati felelősséget vállal a tartományban, „erős és konstruktív együttműködés” lehetőségét üdvözölné. Hozzátette: Németország ismét olyan hely lehetne, ahová érdemes befektetni.

Musk, aki korábban Trump közeli tanácsadója volt, intenzíven kampányolt az AfD mellett, és továbbra is támogatja a jobboldali politikai szereplőket.