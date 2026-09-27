Rétvári Bence találni vélt 57 millió forintot Lannert Juditéknál

Rétvári Bence azt írta: két napot adott Lannert Juditnak arra, hogy maga adjon magyarázatot az ügyre, ez azonban nem történt meg.

Ismertetése szerint a vagyonellenőr az egyik legfontosabb tisztség a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokban (kekva), feladata a szabályos működés és a vagyongazdálkodás ellenőrzése.

A frakcióvezető azt is kifogásolta, hogy Lannert Judit az egyetemi alapítványok átvilágításával és átalakításával van megbízva, szerinte emiatt felmerül a kérdés, miként vizsgálható férje korábbi tevékenysége.