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A magyar Országgyűlés (Parlamanet) épületének központi kupolája Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/Kirillm

Magyar Péter: két korrupt politikust átadunk a nyomozóknak

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A közösségi médiában jelentette be a kormányfő a Tisztítótűz hétfői eseményét.

„Hétfőn a Tisztítótűz művelet keretében megkezdődik a partraszállás. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben” – írta közösségi oldalán Magyar Péter.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: Az Országgyűlés pedig két korrupt politikust átad a nyomozóknak.

A sajtóhírek szerint Hankó Balázsról és Seszták Miklósról lesz szó. Ha az Országgyűlés kiadja őket, akkor akár a Parlament épületéből is elvihetik a két volt fideszes minisztert.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk hétfőn a Mentelmi Bizottság 7.30-tól zárt ülésen tárgyalja Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Seszták Miklós ügyét. Ezt követően 9 órától egy rendkívüli ülés keretein belül döntenek arról, hogy felfüggesszék-e a fent említett politikusok mentelmi jogát. Emellett Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről is döntenek.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter: két korrupt politikust átadunk a nyomozóknak

országgyűlés

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tisztítótűz

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