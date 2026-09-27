Magyar Péter: két korrupt politikust átadunk a nyomozóknak

„Hétfőn a Tisztítótűz művelet keretében megkezdődik a partraszállás. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal megkezdi a nyomozást több kiemelt korrupciós ügyben” – írta közösségi oldalán Magyar Péter.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: Az Országgyűlés pedig két korrupt politikust átad a nyomozóknak.

A sajtóhírek szerint Hankó Balázsról és Seszták Miklósról lesz szó. Ha az Országgyűlés kiadja őket, akkor akár a Parlament épületéből is elvihetik a két volt fideszes minisztert.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk hétfőn a Mentelmi Bizottság 7.30-tól zárt ülésen tárgyalja Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Seszták Miklós ügyét. Ezt követően 9 órától egy rendkívüli ülés keretein belül döntenek arról, hogy felfüggesszék-e a fent említett politikusok mentelmi jogát. Emellett Gurzó Mária mentelmi jogának felfüggesztéséről is döntenek.