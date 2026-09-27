Orbán Viktor Magyar Péter nyomában, de másképpen

Újabb felvidéki és hazai szervezeti egyeztetés-sorozatot indított Orbán Viktor. A Fidesz elnöke a vármegyei választmányok ülésein vesz részt, ahol közvetlen politikai konzultációt folytat a párt helyi középvezetőivel és meghatározó szereplőivel – írja az mno.hu.

Havasi Bertalan tájékoztatása szerint

a látogatások nem nyílt lakossági fórumok vagy alapszervezeti találkozók, hanem zártkörű munkamegbeszélések, amelyeken kizárólag az adott vármegyei választmány tagjai lehetnek jelen.

A kérdezz-felelek formájában zajló megbeszélések középpontjában a belpolitikai helyzet, a közösségépítés, valamint az ország és a kormánypárt jövőjét érintő stratégiák állnak.

A találkozók ütemezése igazodik a vármegyei választmányi ülések időpontjaihoz és a pártelnök napirendjéhez. A látogatássorozatnak nincs előre rögzített záródátuma; a megkezdett két vármegyei állomás után a tervek szerint a fennmaradó 17 vármegyei választmánnyal is egyeztet a Fidesz elnöke.

A kommunikációs igazgató tisztázta azt is, hogy bár az eddigi megbeszélések egy részén Lázár János is jelen volt, a mostani országjárás független attól a pártszervezeti és infrastrukturális felméréstől, amelyet a korábbi miniszter vezetett, és amelynek jelentését szeptember elején tárgyalta a Fidesz elnöksége.