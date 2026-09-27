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Konyhakés egy fából készült asztalon.
Nyitókép: Getty Images/Indigo-stock

Apa szúrta meg a fiát, tragédia lett a vége

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Halálos késelés történt Győrben szeptember 26-án este. Egy családi szóváltást követően az apa konyhakéssel mellkason szúrta a fiát, aki a kórházba szállítást követően életét vesztette. A gyanúsítottat a rendőrség a helyszínen elfogta és őrizetbe vette.

Családi tragédiához riasztották a hatóságokat Győrben, a Kossuth Lajos utcai egyik lakáshoz szeptember 26-án 19 óra 24 perckor. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy szóbeli szóváltást követően az apa egy konyhakéssel mellkason szúrta a saját fiát.

A sértett a szúrás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az egészségügyi ellátás és kórházba szállítás ellenére életét vesztette – írja a kisalfold.hu.

A kiérkező rendőri egységek a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit a helyszínen elfogták. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását az illetékes ügyészségen.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Apa szúrta meg a fiát, tragédia lett a vége

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késelés

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