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Raphaël Glucksmann, a Place Publique (Köztársaság tér) baloldali párt vezetõje, európai parlamenti képviselõ érkezik a Francois Bayrou miniszterelnökkel tartandó többpárti egyeztetésére a párizsi kormányfõi hivatalba, a Matignon-palotába 2025. szeptember 2-án, hat nappal a Bayrou-kormányról tartandó parlamenti szavazás elõtt.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Újabb kihívó lépett színre a 2027-es francia elnökválasztás előtt

Infostart / MTI

Raphaël Glucksmann balközép politikus bejelentette, hogy indul a 2027-es francia elnökválasztáson, hogy megakadályozza a szélsőjobboldal előretörését.

„Átadjuk az országunkat a szélsőjobbnak? Ilyen választás elől nem hátrálhattam meg” – jelentette ki a TF1 francia tévécsatornának nyilatkozva vasárnap este.

Glucksmann, a balközép Place Publique párt vezetője, európai parlamenti képviselő ugyan bírálja Emmanuel Macron elnök bizonyos üzletbarát politikai lépéseit, de hasonlóan Európa-párti, Ukrajna-párti vonalat képvisel, és a liberális demokrácia elkötelezett védelmezőjének tartja magát.

„A baloldal megnyerheti az elnökválasztást, ha szilárdan kitart az elvei mellett” – hangsúlyozta Glucksmann.

A szociáldemokrata politikus egyike annak a három elnökjelöltnek, akinek a lejáratására Oroszország lejáratási kampányt indított a francia ügyészség gyanúja szerint; a hatóság a múlt héten vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldal vezetője, a legnagyobb francia ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés elnöke júliusban jelentette be indulását a jövő évi francia elnökválasztáson. Az 57 éves politikus a legutóbbi két elnökválasztáson, 2017-ben és 2022-ben kikapott Emmanuel Macrontól, de a Nemzeti Tömörülés választási eredményei évek óta fokozatosan javulnak, és a szélsőjobboldali párt a 2024-es választások óta a legnagyobb frakcióval rendelkezik a Nemzetgyűlésben.

A következő elnökválasztás első fordulóját 2027. április 18-án, a másodikat május 2-án rendezik Franciaországban.

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Kezdőlap    Külföld    Újabb kihívó lépett színre a 2027-es francia elnökválasztás előtt

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