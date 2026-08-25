Újabb kihívó lépett színre a 2027-es francia elnökválasztás előtt

„Átadjuk az országunkat a szélsőjobbnak? Ilyen választás elől nem hátrálhattam meg” – jelentette ki a TF1 francia tévécsatornának nyilatkozva vasárnap este.

Glucksmann, a balközép Place Publique párt vezetője, európai parlamenti képviselő ugyan bírálja Emmanuel Macron elnök bizonyos üzletbarát politikai lépéseit, de hasonlóan Európa-párti, Ukrajna-párti vonalat képvisel, és a liberális demokrácia elkötelezett védelmezőjének tartja magát.

„A baloldal megnyerheti az elnökválasztást, ha szilárdan kitart az elvei mellett” – hangsúlyozta Glucksmann.

A szociáldemokrata politikus egyike annak a három elnökjelöltnek, akinek a lejáratására Oroszország lejáratási kampányt indított a francia ügyészség gyanúja szerint; a hatóság a múlt héten vizsgálatot rendelt el az ügyben.

Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldal vezetője, a legnagyobb francia ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés elnöke júliusban jelentette be indulását a jövő évi francia elnökválasztáson. Az 57 éves politikus a legutóbbi két elnökválasztáson, 2017-ben és 2022-ben kikapott Emmanuel Macrontól, de a Nemzeti Tömörülés választási eredményei évek óta fokozatosan javulnak, és a szélsőjobboldali párt a 2024-es választások óta a legnagyobb frakcióval rendelkezik a Nemzetgyűlésben.

A következő elnökválasztás első fordulóját 2027. április 18-án, a másodikat május 2-án rendezik Franciaországban.