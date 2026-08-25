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Halál Völgye, nemzeti park.
Nyitókép: Pixabay

Újabb haláleset a Halál Völgyében

Infostart / MTI

Meghalt egy francia turista a kaliforniai Halál Völgye Nemzeti Parkban – jelentette be az Egyesült Államok Nemzeti Park Szolgálata (NPS), hozzátéve, hogy a világ egyik legforróbb helyeként számon tartott területen a tragédia napján 47 Celsius-fokot mértek.

A tájékoztatás szerint a 68 éves Pierre Michel Formosa autója augusztus 17-én süppedt a sárba a park területén, ő pedig ezt követően a társaságában lévő másik turistával gyalog indult segítségért, azonban másfél kilométer után nem bírta folytatni útját.

Társa később egy arra haladó autóstól kért segítséget és értesítette a hatóságokat is, akik azonban már holtan találták Formosát.

A tragédia szomorú emlékeztetője annak, milyen hamar válhat errefelé veszélyessé a helyzet – hívta fel a figyelmet az NPS, hozzátéve: a Halál Völgye rendkívül érdekes terület, azonban a hőség, a távolságok és az elszigeteltség könnyen lehet kockázatos.

A Los Angelestől 300 kilométerre északkeletre lévő, félig Nevada, félig Kalifornia állam területén lévő nemzeti park a környék fontos turisztikai látványossága, a térségben azonban minden évben előfordulnak halálesetek.

A park egy részén térerő sincs, néhány út pedig csak terepjáróval járható.

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