A jogosítvány elvétele gyorshajtásért? Az már a múlt, van már sokkal jobb büntetés is

Virginia államban július 1-től a bírák új lehetőséget kaptak a súlyos gyorshajtók büntetésére: a jogosítvány bevonása helyett elrendelhetik, hogy az érintett autójába intelligens sebességkorlátozó rendszert szereljenek – írja az NBC Washingot híradása nyomán a hvg.hu.

Az ISA (Intelligent Speed Assistance), vagyis az intelligens sebesség-támogató rendszer GPS-adatok és a digitális térképek sebességkorlátozásai alapján működik. A berendezés nem fékezi le hirtelen az autót, hanem egyszerűen nem engedi tovább gyorsítani, amint a jármű eléri az adott útszakaszon megengedett legnagyobb sebességet.

Az új szabályt legfőképpen a visszaeső és különösen súlyos száguldozókra tervezik alkalmazni.

Ezen kívül azokra is alkalmazhatja a bíró, akiket 160 km/óránál nagyobb sebességgel kaptak el. Számukra a sebességkorlátozó felszerelése a hagyományos jogosítványfelfüggesztés alternatívája lehet.

Hasonló szabályozást korábban már Washington D.C.-ben is elfogadtak. A program támogatói szerint a technológia segíthet csökkenteni a halálos közlekedési balesetek számát, mivel éppen azt a viszonylag szűk sofőrcsoportot célozza, amely a legsúlyosabb gyorshajtásokért és a legsúlyosabb balesetek jelentős részéért felelős. A kritikusok ugyanakkor attól tartanak, hogy az intézkedés újabb lépést jelent a járművek és a sofőrök elektronikus ellenőrzése felé.

Az eszköz működéséről rövid összefoglaló is készült: