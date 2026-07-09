ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.72
usd:
314.79
bux:
140842.29
2026. július 9. csütörtök Lukrécia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Városi éjszakban száguldozó autó.
Nyitókép: Getty Images/gremlin

A jogosítvány elvétele gyorshajtásért? Az már a múlt, van már sokkal jobb büntetés is

Infostart

Van, ahol a vezetői engedély bevonása helyett a hatóság onnantól kezdve a járműre bízza a sebességhatárok későbbi betartását.

Virginia államban július 1-től a bírák új lehetőséget kaptak a súlyos gyorshajtók büntetésére: a jogosítvány bevonása helyett elrendelhetik, hogy az érintett autójába intelligens sebességkorlátozó rendszert szereljenek – írja az NBC Washingot híradása nyomán a hvg.hu.

Az ISA (Intelligent Speed Assistance), vagyis az intelligens sebesség-támogató rendszer GPS-adatok és a digitális térképek sebességkorlátozásai alapján működik. A berendezés nem fékezi le hirtelen az autót, hanem egyszerűen nem engedi tovább gyorsítani, amint a jármű eléri az adott útszakaszon megengedett legnagyobb sebességet.

Az új szabályt legfőképpen a visszaeső és különösen súlyos száguldozókra tervezik alkalmazni.

Ezen kívül azokra is alkalmazhatja a bíró, akiket 160 km/óránál nagyobb sebességgel kaptak el. Számukra a sebességkorlátozó felszerelése a hagyományos jogosítványfelfüggesztés alternatívája lehet.

Hasonló szabályozást korábban már Washington D.C.-ben is elfogadtak. A program támogatói szerint a technológia segíthet csökkenteni a halálos közlekedési balesetek számát, mivel éppen azt a viszonylag szűk sofőrcsoportot célozza, amely a legsúlyosabb gyorshajtásokért és a legsúlyosabb balesetek jelentős részéért felelős. A kritikusok ugyanakkor attól tartanak, hogy az intézkedés újabb lépést jelent a járművek és a sofőrök elektronikus ellenőrzése felé.

Az eszköz működéséről rövid összefoglaló is készült:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A jogosítvány elvétele gyorshajtásért? Az már a múlt, van már sokkal jobb büntetés is

rendőrség

egyesült államok

korlátozás

vezetés

gyorshajtás

kötelező

száguldás

műszer

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kármán András: kész a költségvetési leltár – a 14. havi nyugdíjról és az anyák adómentességéről is szó van

Kármán András: kész a költségvetési leltár – a 14. havi nyugdíjról és az anyák adómentességéről is szó van

Az új hiánycélt augusztus végén határozzák meg, és átfogó törvénymódosítást nyújtanak be a 2026-os évről – mondta Kármán András pénzügyminiszter. A tárca közleménye már a 2027-es költségvetés tervezéséről is beszél, és belekalkulálják a 14. havi nyugdíj következő fázisát és az édesanyák adómentességének korábbi terveit is.
 

Magyar Péter távollétében is rendkívüli kormánybejelentések jönnek

Újabb rendkívüli ülésnapok – jön a szavazás az Alaptörvény-módosításról

Kapitány István újabb fontos vezetőket váltott le

Szakács István ügye: megszólalt a Belügyminisztérium

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.09. csütörtök, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Ugrott az olaj, ütötték a tőzsdéket

Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Ugrott az olaj, ütötték a tőzsdéket

A részvénypiaci hangulat jelenleg rendkívül törékeny, két meghatározó téma uralja most a tőzsdéket, az egyik a mesterséges intelligenciához köthető részvények esése, a másik pedig az iráni helyzet alakulása. Ma az utóbbi került a figyelem középpontjába: az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus újabb fordulata miatt ugyanis emelkedni kezdett az olaj és a földgáz ára, miközben az európai és az amerikai tőzsdék is lefordultak. A negatív nemzetközi hangulat alól a régiós részvénypiacok valamelyest kilógtak, relatív felülteljesítést láthattunk a magyar tőzsdén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiderült a sötét igazság az oroszok kínzókamráiról: maguk az áldozatok tálaltak ki a borzalmakról, amiket művelnek Putyin katonái

Kiderült a sötét igazság az oroszok kínzókamráiról: maguk az áldozatok tálaltak ki a borzalmakról, amiket művelnek Putyin katonái

A BBC tényfeltáró nyomozása három olyan férfit azonosított, akik a megszállt ukrán területeken működő titkos, illegális börtönökben ukrán foglyok kínzásában vettek részt.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches more strikes on Iran with blasts reported in south of country

US launches more strikes on Iran with blasts reported in south of country

Trump says the attacks are "retribution for yesterday's bombing of ships by Iran". Iran earlier promised strong retaliation.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 21:40
Bizonytalanság a következő NATO-csúcs körül – csak a helyszín biztos
2026. július 8. 19:06
Dánia vezetése is megszólalt Grönland ügyében
×
×