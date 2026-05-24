Hanyagság miatt történt a búvártragédia

Sami Paakkarinen, a holttesteket felkutató nemzetközi mentőcsapat finn tagja elmondta, hogy az áldozatok nem a barlangi merülésekhez szükséges, speciális víz alatti felszerelést használták – írja az index.hu.

A legfontosabb biztonsági eszközök, így

a tájékozódást segítő búvárorsó és a vezetőkötél is teljesen hiányzott a búvároknál,

amikor bementek a veszélyes zónába.

A tragédia áldozatai egy tudományos kutatócsoport tagjai voltak: négyen a Genovai Egyetem kötelékéhez tartoztak, köztük Monica Montefalcone ökológiaprofesszor, a lánya, valamint két egyetemi kutató.

A szerencsétlenül járt csoportot egy magasan képzett finn és maldív búvárokból álló alakulat találta meg egy 60 méter mély barlang belsejében.

A holttestek felszínre hozatala rendkívül bonyolult és veszélyes, többlépcsős művelet keretében zajlik a mély barlanglabirintusból. A csapattal tartott volna az egyetem egy másik hallgatója is, aki az utolsó pillanatban lemondta a merülést, ez a döntés mentette meg az életét.