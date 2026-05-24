Hanyagság miatt történt a búvártragédia

Sami Paakkarinen, a holttesteket felkutató nemzetközi mentőcsapat finn tagja elmondta, hogy az áldozatok nem a barlangi merülésekhez szükséges, speciális víz alatti felszerelést használták – írja az index.hu.
A legfontosabb biztonsági eszközök, így
a tájékozódást segítő búvárorsó és a vezetőkötél is teljesen hiányzott a búvároknál,
amikor bementek a veszélyes zónába.
A tragédia áldozatai egy tudományos kutatócsoport tagjai voltak: négyen a Genovai Egyetem kötelékéhez tartoztak, köztük Monica Montefalcone ökológiaprofesszor, a lánya, valamint két egyetemi kutató.
A szerencsétlenül járt csoportot egy magasan képzett finn és maldív búvárokból álló alakulat találta meg egy 60 méter mély barlang belsejében.
A holttestek felszínre hozatala rendkívül bonyolult és veszélyes, többlépcsős művelet keretében zajlik a mély barlanglabirintusból. A csapattal tartott volna az egyetem egy másik hallgatója is, aki az utolsó pillanatban lemondta a merülést, ez a döntés mentette meg az életét.