ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
358.71
usd:
309.16
bux:
129728.5
2026. május 24. vasárnap Eliza, Eszter
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Maldív-szigetek, látkép.
Nyitókép: Pixabay

Hanyagság miatt történt a búvártragédia

Infostart

Nem megfelelő, hiányos felszerelés és súlyos emberi mulasztás vezetett annak az öt olasz turistának a tragédiájához, akik május 14-én szenvedtek halálos búvárbalesetet a Maldív-szigeteki Vaavu-atollnál – számolt be a mentésben részt vevő finn szakértő nyilatkozata alapján a New York Post.

Sami Paakkarinen, a holttesteket felkutató nemzetközi mentőcsapat finn tagja elmondta, hogy az áldozatok nem a barlangi merülésekhez szükséges, speciális víz alatti felszerelést használták – írja az index.hu.

A legfontosabb biztonsági eszközök, így

a tájékozódást segítő búvárorsó és a vezetőkötél is teljesen hiányzott a búvároknál,

amikor bementek a veszélyes zónába.

A tragédia áldozatai egy tudományos kutatócsoport tagjai voltak: négyen a Genovai Egyetem kötelékéhez tartoztak, köztük Monica Montefalcone ökológiaprofesszor, a lánya, valamint két egyetemi kutató.

A szerencsétlenül járt csoportot egy magasan képzett finn és maldív búvárokból álló alakulat találta meg egy 60 méter mély barlang belsejében.

A holttestek felszínre hozatala rendkívül bonyolult és veszélyes, többlépcsős művelet keretében zajlik a mély barlanglabirintusból. A csapattal tartott volna az egyetem egy másik hallgatója is, aki az utolsó pillanatban lemondta a merülést, ez a döntés mentette meg az életét.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Hanyagság miatt történt a búvártragédia

tragédia

maldív-szigetek

búvárbaleset

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az idén „szuper El Niño” alakulhat ki, különleges hőséget hoz

Az idén „szuper El Niño” alakulhat ki, különleges hőséget hoz
Jövőre ismét rekordhőséget okozhat – Európában is – az El Niño néven ismert időjárási jelenség. Kutatók szerint a következő El Nino a nyári hónapokban alakulhat ki, aminek nyomán 2027 az eddig ismert legmelegebb év lehet – Nagy-Britanniában pedig ismét 40 fok fölé ugorhat a hőmérséklet.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mutatjuk, hol keresnek 1 millió forint felett a dolgozók

Mutatjuk, hol keresnek 1 millió forint felett a dolgozók

Tavaly még "csak" öt olyan járás volt, ahol a bruttó kereset meghaladta az 1 millió forintot, idén azonban már 13 ilyen járás található Magyarországon. Hol lehet a legjobban keresni? Mi alakítja a béreket? Melyik járások vannak a legjobban lemaradva?

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Maszkos banditák rabolták ki az F1-legenda otthonát: megsérült a támadásban a négyszeres világbajnok

Maszkos banditák rabolták ki az F1-legenda otthonát: megsérült a támadásban a négyszeres világbajnok

A francia legenda fejsérülést szenvedett, mikor egy maszkos banda kirabolta svájci otthonát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Rubio says 'significant progress' made in Iran talks as details of potential deal emerge

Reports say a current ceasefire could be extended for up to 60 days as US President Donald Trump says a deal has been "largely negotiated".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 24. 12:47
Dráma a napon
2026. május 24. 12:14
Oroszország szétrakétázta Kijevet
×
×