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Nyitókép: Pexels

Börtönbüntetésre ítélték a magyar színészt

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Az ügyészség szerint a színész korábban többször is lerészegedett a láthatási idő alatt, ilyenkor néha kezet emelt fiára. Álláspontjuk szerint Molnár Gusztáv a gyereke értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését is veszélyeztette.

Egy év börtönbüntetésre ítélte a bíróság Molnár Gusztáv színészt kiskorú veszélyeztetése miatt, két évre felfüggesztve – számolt be róla az RTL Híradó.

A vád szerint a színész több évvel ezelőtt többször berúgott, és előfordult, hogy megütötte a fiát. Molnár Gusztáv a bűnösségét nem ismerte el, beismerő vallomást nem tett, viszont kijelentette, hogy sajnálja a dolgot.

A színművész 2015-ben vált el feleségétől, a gyermeke láthatási ideje alatt többször lerészegedett, a vád szerint többször megpofozta kiskorú gyerekét, több alkalommal ököllel combon ütötte, amikor az aludni próbált az autóban. A gyerek vallomása szerint apja egyszer öngyilkosságot próbált meg elkövetni a jelenlétében, de olyan is előfordult, hogy ittasan vezetett.

Mikor jelezték neki, hogy így nem ülhet volán mögé, azt válaszolta, hogy nem érdekli, majd fának hajtott. Az ügyészség szerint Molnár Gusztáv a gyereke értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését is veszélyeztette.

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Kezdőlap    Belföld    Börtönbüntetésre ítélték a magyar színészt

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