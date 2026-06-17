Börtönbüntetésre ítélték a magyar színészt

Egy év börtönbüntetésre ítélte a bíróság Molnár Gusztáv színészt kiskorú veszélyeztetése miatt, két évre felfüggesztve – számolt be róla az RTL Híradó.

A vád szerint a színész több évvel ezelőtt többször berúgott, és előfordult, hogy megütötte a fiát. Molnár Gusztáv a bűnösségét nem ismerte el, beismerő vallomást nem tett, viszont kijelentette, hogy sajnálja a dolgot.

A színművész 2015-ben vált el feleségétől, a gyermeke láthatási ideje alatt többször lerészegedett, a vád szerint többször megpofozta kiskorú gyerekét, több alkalommal ököllel combon ütötte, amikor az aludni próbált az autóban. A gyerek vallomása szerint apja egyszer öngyilkosságot próbált meg elkövetni a jelenlétében, de olyan is előfordult, hogy ittasan vezetett.

Mikor jelezték neki, hogy így nem ülhet volán mögé, azt válaszolta, hogy nem érdekli, majd fának hajtott. Az ügyészség szerint Molnár Gusztáv a gyereke értelmi, erkölcsi és érzelmi fejlődését is veszélyeztette.