Haaland-nap, avagy családi ügyek, rekordok

Mesterhármast szerzett az első Bajnokok Ligája-mérkőzésén a Red Bull Salzburg színeiben, mesterhármast a Bundesliga-debütálásán a Borussia Dortmund színeiben, s duplázott a Premier League-ben a Manchester City színeiben. Most két gólt szerzett az első vb-mérkőzésénn, amivel Norvégiát 4–1-es győzelemre vezette Irak ellen.

Ståle Solbakken, Norvégia szövetségi kapitánya a meccs után így nyilatkozott: „Látható, hogy megfelelt a feladatnak. Jó érzésem volt a meccs előtt, az utolsó edzés nagyon jó volt. Éreztem, hogy ma sokat fog tenni értünk.”

Graham Arnold, az iraki szövetségi kapitány azt mondta: „Ő egy fantasztikus befejező csatár. A meccs nagy részében elég jól fogtuk, de végül két gólt így is szerzett.”

Erling Haaland ezzel a két góllal máris beállította a kilencvenes évek a magyarok számára is sok kellemetlenséget okozó csillagának, Kjetil Rekdalnak a rekordját: korábban egyedül ő szerzett csak a norvég válogatott színeiben két gólt is világbajnokságon.

Mesterhármast szerzett az első Bajnokok Ligája-mérkőzésén a Red Bull Salzburg színeiben, mesterhármast a Bundesliga-debütálásán a Borussia Dortmund színeiben, s duplázott a Premier League-ben a Manchester City színeiben. Most két gólt szerzett az első vb-mérkőzésénn, amivel Norvégiát 4–1-es győzelemre vezette Irak ellen.

Ståle Solbakken, Norvégia szövetségi kapitánya a meccs után így nyilatkozott: „Látható, hogy megfelelt a feladatnak. Jó érzésem volt a meccs előtt, az utolsó edzés nagyon jó volt. Éreztem, hogy ma sokat fog tenni értünk.”

Graham Arnold, az iraki szövetségi kapitány azt mondta: „Ő egy fantasztikus befejező csatár. A meccs nagy részében elég jól fogtuk, de végül két gólt így is szerzett.”

Erling Haaland ezzel a két góllal máris beállította a kilencvenes évek a magyarok számára is sok kellemetlenséget okozó csillagának, Kjetil Rekdalnak a rekordját: korábban egyedül ő szerzett csak a norvég válogatott színeiben két gólt is világbajnokságon.

Rekdal az 1994-es tornán (az Egyesült Államokban) szerezte az első vb-gólját, azon a tornán a norvégok csapatában három olyan futballista is szerepelt, akinek a fia most játszott az irakiak ellen.

¡¡EL FÚTBOL TIENE MEJORES HISTORIAS QUE EL CINE!!



✅ En 1994, Alfie Haaland, Goran Sorloth y Erik Thorstvedt jugaron con la Selección de Noruega en una Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos.



✅ En 2026, Erling Haaland, Alexander Sorloth y Kristian Thorstvedt jugaron con la… pic.twitter.com/cJFA9PxPUu — Invictos (@InvictosSomos) June 16, 2026

Erling Haaland gólja különleges gólörömre inspirálta a lelátón lévő norvég szurkolókat.

?: Norway's epic world cup celebration after Erling Haaland goal against Iraq ?? ? pic.twitter.com/WLdzzBxmaN — SeyVibezS (@mslaggert) June 16, 2026

A mérkőzés után édesapja, Alf-Inge Haaland is gratulált a fiának.