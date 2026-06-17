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A norvég Erling Braut Haaland, miután megszerezte a nyitó gólt a labdarúgó Nemzetek Ligája 2022. június 12-i Norvégia-Svédország mérkőzésen Oslóban.
Nyitókép: MTI/EPA/NTB/Beate Oma Dahle

Haaland-nap, avagy családi ügyek, rekordok

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Erling Braut Haaland „stílusosan” kezdte pályafutása első felnőtt világbajnokságát: duplázott. A Manchester City csatára a selejtezőkben 16 gólt szerzett, mind a nyolc találkozón a kapuba talált. A mostani bemutatkozás azért is stílusos, mert a norvég szupersztár általában góllal debütál…

Mesterhármast szerzett az első Bajnokok Ligája-mérkőzésén a Red Bull Salzburg színeiben, mesterhármast a Bundesliga-debütálásán a Borussia Dortmund színeiben, s duplázott a Premier League-ben a Manchester City színeiben. Most két gólt szerzett az első vb-mérkőzésénn, amivel Norvégiát 4–1-es győzelemre vezette Irak ellen.

Ståle Solbakken, Norvégia szövetségi kapitánya a meccs után így nyilatkozott: „Látható, hogy megfelelt a feladatnak. Jó érzésem volt a meccs előtt, az utolsó edzés nagyon jó volt. Éreztem, hogy ma sokat fog tenni értünk.”

Graham Arnold, az iraki szövetségi kapitány azt mondta: „Ő egy fantasztikus befejező csatár. A meccs nagy részében elég jól fogtuk, de végül két gólt így is szerzett.”

Erling Haaland ezzel a két góllal máris beállította a kilencvenes évek a magyarok számára is sok kellemetlenséget okozó csillagának, Kjetil Rekdalnak a rekordját: korábban egyedül ő szerzett csak a norvég válogatott színeiben két gólt is világbajnokságon.

Mesterhármast szerzett az első Bajnokok Ligája-mérkőzésén a Red Bull Salzburg színeiben, mesterhármast a Bundesliga-debütálásán a Borussia Dortmund színeiben, s duplázott a Premier League-ben a Manchester City színeiben. Most két gólt szerzett az első vb-mérkőzésénn, amivel Norvégiát 4–1-es győzelemre vezette Irak ellen.

Ståle Solbakken, Norvégia szövetségi kapitánya a meccs után így nyilatkozott: „Látható, hogy megfelelt a feladatnak. Jó érzésem volt a meccs előtt, az utolsó edzés nagyon jó volt. Éreztem, hogy ma sokat fog tenni értünk.”

Graham Arnold, az iraki szövetségi kapitány azt mondta: „Ő egy fantasztikus befejező csatár. A meccs nagy részében elég jól fogtuk, de végül két gólt így is szerzett.”

Erling Haaland ezzel a két góllal máris beállította a kilencvenes évek a magyarok számára is sok kellemetlenséget okozó csillagának, Kjetil Rekdalnak a rekordját: korábban egyedül ő szerzett csak a norvég válogatott színeiben két gólt is világbajnokságon.

Rekdal az 1994-es tornán (az Egyesült Államokban) szerezte az első vb-gólját, azon a tornán a norvégok csapatában három olyan futballista is szerepelt, akinek a fia most játszott az irakiak ellen.

Erling Haaland gólja különleges gólörömre inspirálta a lelátón lévő norvég szurkolókat.

A mérkőzés után édesapja, Alf-Inge Haaland is gratulált a fiának.

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