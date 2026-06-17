Haaland-nap, avagy családi ügyek, rekordok

Mesterhármast szerzett az első Bajnokok Ligája-mérkőzésén a Red Bull Salzburg színeiben, mesterhármast a Bundesliga-debütálásán a Borussia Dortmund színeiben, s duplázott a Premier League-ben a Manchester City színeiben. Most két gólt szerzett az első vb-mérkőzésénn, amivel Norvégiát 4–1-es győzelemre vezette Irak ellen.
Ståle Solbakken, Norvégia szövetségi kapitánya a meccs után így nyilatkozott: „Látható, hogy megfelelt a feladatnak. Jó érzésem volt a meccs előtt, az utolsó edzés nagyon jó volt. Éreztem, hogy ma sokat fog tenni értünk.”
Graham Arnold, az iraki szövetségi kapitány azt mondta: „Ő egy fantasztikus befejező csatár. A meccs nagy részében elég jól fogtuk, de végül két gólt így is szerzett.”
Erling Haaland ezzel a két góllal máris beállította a kilencvenes évek a magyarok számára is sok kellemetlenséget okozó csillagának, Kjetil Rekdalnak a rekordját: korábban egyedül ő szerzett csak a norvég válogatott színeiben két gólt is világbajnokságon.
Mesterhármast szerzett az első Bajnokok Ligája-mérkőzésén a Red Bull Salzburg színeiben, mesterhármast a Bundesliga-debütálásán a Borussia Dortmund színeiben, s duplázott a Premier League-ben a Manchester City színeiben. Most két gólt szerzett az első vb-mérkőzésénn, amivel Norvégiát 4–1-es győzelemre vezette Irak ellen.
Ståle Solbakken, Norvégia szövetségi kapitánya a meccs után így nyilatkozott: „Látható, hogy megfelelt a feladatnak. Jó érzésem volt a meccs előtt, az utolsó edzés nagyon jó volt. Éreztem, hogy ma sokat fog tenni értünk.”
Graham Arnold, az iraki szövetségi kapitány azt mondta: „Ő egy fantasztikus befejező csatár. A meccs nagy részében elég jól fogtuk, de végül két gólt így is szerzett.”
Erling Haaland ezzel a két góllal máris beállította a kilencvenes évek a magyarok számára is sok kellemetlenséget okozó csillagának, Kjetil Rekdalnak a rekordját: korábban egyedül ő szerzett csak a norvég válogatott színeiben két gólt is világbajnokságon.
Rekdal az 1994-es tornán (az Egyesült Államokban) szerezte az első vb-gólját, azon a tornán a norvégok csapatában három olyan futballista is szerepelt, akinek a fia most játszott az irakiak ellen.
¡¡EL FÚTBOL TIENE MEJORES HISTORIAS QUE EL CINE!!— Invictos (@InvictosSomos) June 16, 2026
✅ En 1994, Alfie Haaland, Goran Sorloth y Erik Thorstvedt jugaron con la Selección de Noruega en una Copa del Mundo celebrada en Estados Unidos.
✅ En 2026, Erling Haaland, Alexander Sorloth y Kristian Thorstvedt jugaron con la… pic.twitter.com/cJFA9PxPUu
Erling Haaland gólja különleges gólörömre inspirálta a lelátón lévő norvég szurkolókat.
?: Norway's epic world cup celebration after Erling Haaland goal against Iraq ?? ? pic.twitter.com/WLdzzBxmaN— SeyVibezS (@mslaggert) June 16, 2026
A mérkőzés után édesapja, Alf-Inge Haaland is gratulált a fiának.
Erling and his father, Alf Inge, after his first ever World Cup game (and he's bagged a brace). Proud dad, proud son. Beautiful to see. pic.twitter.com/DLo9HXiZ6m— Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) June 17, 2026