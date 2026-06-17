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Nyitókép: Pixabay

Elesett az M1-es autópálya, mentőhelikopter érkezett, teljesen lezárták

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Négy személyautó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a sztrádát teljes szélességében lezárták, ezért a következő órában jelentős forgalmi torlódásra kell számítani a Tata és Bicske közötti szakaszon.

Összeütközött négy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske közelében, a 36. és a 37. kilométer között – írja az Index összefoglalója. Az egyik járműbe beszorult két ember. A katasztrófavédelem közleménye szerint őket feszítővágóval szabadították ki.

A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett, teljes szélességében lezárták a sztrádát.

Az Útinform szerint a baleset az átterelt sávon történt. A baleset és a mentőhelikopter landolása miatt Budapest felé a következő órában jelentős forgalmi dugó várható, ezért aki teheti, kerülje el a pálya Tata és Bicske közötti szakaszát. Erre az 1-es főúton vagy Győrtől a 10-es főúton van lehetőség.

Az M1-es autópályán, Budapest felé, Tatabánya és Szárliget között elszállítottak egy műszaki hibás kamiont. Az 50-es kilométernél megindult a forgalom, de a kamiontorlódás továbbra is több kilométer hosszú, és csak lassan tud feloszlani.

Szintén az M1-es autópályához kapcsolódó hír, hogy Hegyeshalom felé, a komáromi terelésnél karbantartási munkákat végeznek, ezért lezárták a külső sávot. A forgalom csak az átterelt sávon tud haladni. A terelés előtt 3-4 kilométeres torlódás alakult ki.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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Kezdőlap    Belföld    Elesett az M1-es autópálya, mentőhelikopter érkezett, teljesen lezárták

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