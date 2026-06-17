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Külföldön már arról írnak, hogy megvan az ETO FC Győr új edzője

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Ha igaz a hír, akkor egy mexikói szakember érkezik a június elején a Ferencvároshoz átigazoló Borbély Balázs helyére.

A közel 4 millió követővel rendelkező mexikói sportújságíró, David Faitelson úgy értesült, hogy Efrain Juárez lesz a labdarúgó NB I-ben bajnok ETO FC Győr vezetőedzője – írja az újságíró X-bejegyzése nyomán a 24.hu.

A 38 éves Efrain Juárez legutóbb a Pumast irányította. Az információ szerint a szakember tárgyalt a Maccabi Tel-Avivval és a Mallorcával, de a magyar csapat a Bajnokok Ligája selejtezőiben fog szerepelni, és az Európa Ligában vagy a Konferencia Ligában is pályára léphet.

Játékosként védekező középpályás és jobb oldali védő volt, megjárta a Barca akadémiáját, mexikói és spanyol klubok mellett játszott még a skót Celticben, kanadai Vancouverben és a norvég Valerengában is. U17-es világbajnokságot, valamint két Arany Kupát nyert Mexikóval.

Edzőként dolgozott a New York City, a Standard Liége, a Clb Brugge szakmai stábjában, vezetőedző volt a kolumbiai Atlético Nacionalnál és a mexikói Pumasnál is. Előbbivel kupát nyert, utóbbival bajnoki ezüstérmes volt.

Elődje, Borbély Balázs a másodosztálytól NB I-es bajnoki címig vezette az ETO-t, ám a hónap elején hivatalosan is átment a Ferencvároshoz.

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