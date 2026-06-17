ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.48
usd:
301
bux:
138730.73
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy félig kinyitott Apple MacBook szürke alapon.
Nyitókép: Unsplash

Kegyetlenül fellépett az Apple, a hackerek legnagyobb bánatára

Infostart

Mostantól bizonyos esetekben blokkolja a parancsok beillesztését a macOS, ami egy népszerű támadási pont volt a hackerek körében.

Fontos biztonsági funkciót élesített az Apple a macOS 26.4-ben: egy új felugró ablak akkor figyelmezteti a felhasználókat a Terminal (parancssor) használatakor, ha megpróbálnak egy parancsot beilleszteni, miközben egyébként nem is szokták használni a programot – írja a vállalat hivatalos tájékoztatása alapján a hvg.hu.

A legtöbb felhasználó nem nyúl a Terminalhoz a hétköznapi használat során, bizonyos műveleteket viszont csak parancsok útján lehet elvégezni. Ez már haladó szint, ám olykod megesik, hogy az általános felhasználók is a Terminalhoz fordulnak – sok esetben vágólapra kimásolt parancsokat beillesztve.

Ez azonban veszélyeket rejt magában, ugyanis egy rosszindulatú parancs jelentősen megkönnyítheti az adattolvajok dolgát. Sok esetben éppen erre próbálják rávenni megtévesztéssel a mit sem sejtő áldozatokat a hackerek.

Az Apple ezekkel a módszerekkel számolna le a macOS újdonságával.

A frissen kiadott támogatási dokumentumban az Apple kifejti: a rendszer blokkolja a parancs beillesztését a Terminalba, mivel az kártékony lehet.

Persze ez nem jelenti azt, hogy a program minden beillesztést blokkol, a macOS csak bizonyos feltételek teljesülése esetén avatkozik közbe – például akkor, ha szinte sosem használja a Terminalt, majd hirtelen mégis, és rögtön a vágólapról illesztene be egy parancsot.

Egy másik lehetőség (ami nem zárja ki az elsőt), ha a felhasználó valamilyen chatprogramból, weboldalról vagy levelezőből másolta ki a parancsot. Ilyen esetekben is blokkolhatja a beillesztést az Apple, igaz, saját felelősségre felül lehet bírálni a döntést. Kivételt képez, ha a rendszer már érzékeli a kártevő szkriptet, mert ez esetben mindenképpen letiltja a folytatást.

Az újítások révén jóval biztonságosabb lehet az Apple asztali operációs rendszere, szinte teljesen semlegesítve az egyik legnépszerűbb támadási módot – írja a lap.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Kegyetlenül fellépett az Apple, a hackerek legnagyobb bánatára

számítógép

védelem

apple

iphone

hacker

mac

laptop

ios

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sportközgazdász: főleg a fogadóirodáknak kedveznek a mostani vb-eredmények

Sportközgazdász: főleg a fogadóirodáknak kedveznek a mostani vb-eredmények

Azért is spórolnak egyes csapatok az erejükkel, mert a létszámbővítés és a lebonyolítás miatt könnyebb továbbjutni a csoportból a vb-n, és az igazán nehéz meccsek a torna második részében következnek – mondta az InfoRádióban Szabados Gábor. A sportfogadás-szakértő szerint a gyengébb kezdés ellenére a spanyolok és a brazilok továbbra is ugyanolyan jó eséllyel pályázhatnak a végső győzelemre.
„Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

„Minden megváltozott, és valójában semmi sem” – a politológus értékeli, mi történt az áprilisi választások óta

Egyelőre még nem lehet tudni, hogy kormányváltás vagy valódi rendszerváltoztatás történt-e április 12-én – mondta az InfoRádióban a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója. Novák Zoltán szerint történelmi távlatban azt lehet érzékelni, hogy a magyar társadalom a domináns pártrendszert és az erőkultuszt preferálja.
 

Magyar Péter Erdő Péternél tájékozódott

Magyar Péter: már a héten olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj a védett árnál

Megújulás vagy folytonosság? Elemzők Orbán Viktor újraválasztásáról és a Fidesz jövőjéről

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa zöldben, Amerika vegyesen zárt

Európa zöldben, Amerika vegyesen zárt

Lendületet adott a tőzsdéknek a hétvégi iráni-amerikai megállapodás híre, a Dow új csúcsra ment a hétfői kereskedésben és kedden tovább emelkedik, ma reggel a Nikkei is történelmi csúcsot döntött, és az európai indexek is szemmel látható pluszban állnak, amit az olajár mai esése is segít. A SpaceX ma is szárnyal, így lekörözte az Amazont és a Microsoftot is piaci kapitalizációban, már a negyedik legnagyobb amerikai vállalat. A magyar tőzsdén ma felülteljesít a Mol a blue chipek közül, a céggel kapcsolatban több fontos hír is napvilágot látott, délután bejelentették, hogy megvan a részvényesi megállapodás a NIS irányításáról. Az amerikai tőzsdék felemás hangulatban zártak, egyedül a Dow Jones fejezte be zöldben a kereskedést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant

Új aranybánya lehet a lakástulajdonosoknak ez a budapesti környék: nagyot nyerhet, aki időben vesz ingatlant

Sokan attól tartanak, hogy egy új lakópark vagy irodaház építése rontja a környék élhetőségét és lenyomja a lakásárakat.

BBC
Business Sport Travel Science
'It was surreal': British couple describe having warning shots fired near them by Russian warship

'It was surreal': British couple describe having warning shots fired near them by Russian warship

The retired couple told BBC Newsnight they tried to show the warship they had changed course before the shots were fired.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 17. 05:15
Egy hosszú repülőút az egészséges szervezetet is megviselheti – ehhez ad tanácsokat a Semmelweis Egyetem professzora
2026. június 17. 04:00
Mindössze ennyi időt lenne egészséges a WC-n ülve tölteni
×
×