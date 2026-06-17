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Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor nyílt válaszlevélben üzent Bige Lászlónak

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A volt miniszterelnök a milliárdos nagyvállalkozó szerda délelőtti levelére válaszolt.

A Fidesz közzétette Orbán Viktor pártelnök, volt miniszterelnök levelét Bige László milliárdos vállalkozónak. Mint írja:

„Kedves Bige László! Olvastam nyílt levélnek álcázott fizetett hirdetését az egyik tiszás pártlapban (még nem a Mandinerben). Megértettem, hogy nehéz az oligarchák élete, azt is megértettem, hogy tiszás oligarchák zászlóvivőjeként most könnyebb életben reménykedik.

Sok sikert kívánok!

Üdvözlettel:

Orbán Viktor”

Előzőleg Bige László nyílt levelet írt Orbán Viktorhoz a kontroll.hu oldalon, amelyben, mint írja, felsorol „néhány olyan törvénytelenséget, amit ellenem, a családom és a vállalataim ellen követett el Ön és az Ön által vezetett adminisztráció.”

Néhány napja Orbán Viktor egy interjúban úgy fogalmazott, hogy „Bige László egy fehér galléros, köztörvényes bűnöző, eljárások vannak vele szemben”, és ő a Tisza Párt legnagyobb pénzügyi támogatója, sok száz millió forinttal.

A volt miniszterelnök és a Nitrogénművek Zrt. tulajdonosa között régóta feszült, éles politikai és gazdasági konfliktus zajlik. A Gazdasági Versenyhivatal korábban rekordbírságot szabott ki Bige László cégcsoportjára árrögzítés és piacfelosztás (árkartellezés) miatt, amit a milliárdos politikai indíttatású támadásnak és a Fideszhez köthető üzleti körök bosszújának tulajdonít. A GVH határozatát a vállalkozó jogi úton támadta meg és végül sikerrel járt, ami után a versenyhivatal újabb eljárást indított.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor nyílt válaszlevélben üzent Bige Lászlónak

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