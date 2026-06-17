Felszámolták a macskahúst áruló hálózatot

A hatóságok kilenc gyanúsítottat vettek őrizetbe a razzia során, amely a Humane World for Animals állatvédő szervezet szerint az egyik legnagyobb olyan rendőrségi fellépés volt az országban, amely ellopott háziállatok felkutatására és illegális kereskedelmének felszámolására irányult. A rendőrség a több mint 400 életben levő macska mellett 80 megölt és lefagyasztott állatot is lefoglalt.

A nyomozás azután indult meg, hogy a dél-vietnámi nagyvárosból számos lakossági bejelentés érkezett eltűnt vagy ellopott házi kedvencekről. A hatóságok tájékoztatása szerint a megmentett állatok közül több mint negyvenet már sikerült is visszaadni a tulajdonosaiknak, az Euronews beszámolója szerint ugyanakkor a megmentett macskák közül mintegy száz később elpusztult.

Bár Vietnámban legális a kutya- és macskahús fogyasztása, és számos étterem étlapján szerepelnek ilyen fogások, a kereskedőknek kötelező igazolniuk a hús eredetét.

A megmentett állatok egy részét egyelőre a rendőrségen őrzik bizonyítékként. A Humane World for Animals közlése szerint a szervezet élelmet vitt a macskáknak, és ventilátorokat is biztosít számukra, hogy a nagy hőségben ne hevüljenek túl.