Master Good: nem igaz a „pisikártya”, és sokan dohányozni járogatnak ki

Mint arról az Infostart is beszámolt, a Magyar Szakszervezeti Szövetség munkavállalói beszámolók alapján súlyos bírálatokat fogalmazott meg a Master Good cégcsoport HR osztályával szemben. A szakszervezet közlése szerint a gyárban úgynevezett „pisikártya-rendszert” vezettek be, amely korlátozza a mosdóhasználatot: az egész műszakra és több mint 200 emberre mindössze 10 darab kártya jut, amelyeket a biztonsági őrök ellenőriznek.

A cég általános élelmiszeripari termelési igazgatója, Tóth László ezzel kapcsolatban kijelentette: nem létezik semmiféle pisikártya – írja a hvg.hu.

Az igazgató szerint van ugyan kártya, de nem erre a célra: minden egyes dolgozó rendelkezik egy mágneskártyával, és a jogosultsági szintjének megfelelően tud belépni a gyár különböző munkaterületeire. Az üzembe egy higiéniai kapun keresztül lehet belépni ugyanezzel a kártyával.

Ha valaki el akarja hagyni a munkaterületet, akkor azt ezen a bizonyos higiéniai kapun keresztül teheti meg.

Ám, mint mondta, a termelésnek folyamatosan zajlania kell, nincs olyan, hogy az összes dolgozó egyszerre megy mosdóba.

A dolgozók rotációban mehetnek szünetre, ekkor van lehetőségük mosdóba is elmenni. Amikor valakinek soron kívül ki kell mennie, azt jelzi a vezetőjének, hiszen a szalag mellett ezt a dolgozót olyankor helyettesíteni kell. Ez a gyári munka jellegéből fakad. A cég nem szabályozza, hogy valaki hányszor mehet ki pisilni – hangsúlyozta Tóth László.

Azonban ha valaki „indokolatlanul sokszor” jelentkezik, akkor a művezetőnek joga van elbírálni, hogy valóban indokolt-e egy órán belül többször is mosdóba menni. A termelési igazgató szerint ugyanis

sokan ezzel az indokkal járnak ki cigarettázni.

Az igazgató azt is kiemelte, hogy a húsüzemben nem olyan egyszerű WC-re menni, mint más munkahelyeken, lévén a szigorú higiéniai követelmények miatt a dolgozók többrétegű védőruhát viselnek, és egy egyszerű pisilés is mintegy 10 percet vesz igénybe vetkőzéssel-öltözéssel együtt.

Tóth László furcsállja a MASZSZ által közzétett „panaszokat”, a gyárban ugyanis van panaszláda, és a HR-esek folyamatosan tartanak fogadóórát, de a pisiléssel kapcsolatos „negatív kritika” nem jutott el a menedzsmenthez.

Magyar Péter miniszterelnök korábban élesen bírálta a MasterGoodot, amely azzal fenyeget, hogy nem épít meg egy gyárat, ha nem hozhat be külföldről vendégmunkásokat. A miniszterelnök közölte: a „gyalázatosan alacsony béreket” kínáló cég vezetői tízmilliárdos nagyságrendű profitot vesznek ki a vállalatból, miközben óriási összegű állami támogatásokat kapnak.