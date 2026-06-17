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Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott sajtóértekezleten a megbeszélésüket követõen a washingtoni Fehér Házban 2025. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo

Amerika elvesztette a háborút? Kiszivárgott az amerikai–iráni megállapodás, meglepő a szöveg

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A dokumentum hitelességét még nem erősítették meg, de ha valóban igazi a két ország közötti tizennégy pontos előzetes megállapodás, akkor ez a háború nem amerikai sikerként fog bekerülni a történelemkönyvekbe...

Megszerezte és közzétette az Al-Arabija hírportál a teljes, 14 pontos keretmegállapodást, melyet az Egyesült Államok és Irán várhatóan pénteken aláírnak – írja a Portfolio, megjegyezve, hogy

ha a dokumentum hiteles és tényleg aláírják ebben a formában, az voltaképpen amerikai vereséget jelent.

A lap kommentár nélkül közölte a dokumentumot, és azt sem árulta el, honnan jutott a birtokába. Csak a 14 pontot sorolja fel, változtatás nélkül. Vagyis az Egyesült Államok és Irán a következőkről állapodna meg pénteken:

  1. Vége a háborúnak Irán és az USA közt, illetve más frontokon is fegyvernyugvás jön, például Libanonban. Egymás katonai eszközökkel való fenyegetése is abbamarad.
  2. Tiszteletben tartja az USA és Irán egymás területi egységét és nem avatkoznak be egymás belügyeibe.
  3. A végleges békeszerződés letárgyalására a felek 60 napot adnak, amely meghosszabbítható.
  4. Amerika feloldja az Iránra kivetett blokádot és kivonja katonáit a térségből 30 napon belül.
  5. Irán megnyitja a Hormuzi-szorost és felszedi a kihelyezett aknákat 30 napon belül.
  6. Amerika „régiós partnereivel” létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére.
  7. Amerika feloldja az Iránra kivetett szankciókat, beleértve azokat is, melyeket az ENSZ hozott meg.
  8. Irán megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni. Az uránkészletről és atomprogramról a felek a végleges megállapodásban hoznak döntést.
  9. Amíg nincs megállapodás az atomprogramról, marad a status quo: Irán nem fejleszti nukleáris képességeit, Amerika pedig nem helyez ki újabb szankciókat és nem küld a régióba újabb katonai képességeket.
  10. Amerika átmeneti mentességet ad az iráni olajiparnak, amíg nem véglegesedik a szankciók feloldása.
  11. Irán fokozatosan visszakapja a külföldön befagyasztott vagyonelemeit, annak függvényében, hogy haladnak a tárgyalások.
  12. A felek létrehoznak egy közös mechanizmust a megállapodás feltételeinek ellenőrzésére.
  13. A megállapodás aláírása után a felek tárgyalni kezdenek a végleges egyezményről.
  14. A végleges egyezményre az ENSZ BT is áldását adja majd.

A lap aláhúzza, hogy ez egy előzetes keretmegállapodás, a sajtóban jelent meg, nem hivatalos, a pénteki aláírásig pedig még sok minden történhet. Ha alá is írják, a végleges, hivatalos békeszerződésről még tárgyalni kell.

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Kezdőlap    Külföld    Amerika elvesztette a háborút? Kiszivárgott az amerikai–iráni megállapodás, meglepő a szöveg

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