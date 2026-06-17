Amerika elvesztette a háborút? Kiszivárgott az amerikai–iráni megállapodás, meglepő a szöveg

Megszerezte és közzétette az Al-Arabija hírportál a teljes, 14 pontos keretmegállapodást, melyet az Egyesült Államok és Irán várhatóan pénteken aláírnak – írja a Portfolio, megjegyezve, hogy
ha a dokumentum hiteles és tényleg aláírják ebben a formában, az voltaképpen amerikai vereséget jelent.
A lap kommentár nélkül közölte a dokumentumot, és azt sem árulta el, honnan jutott a birtokába. Csak a 14 pontot sorolja fel, változtatás nélkül. Vagyis az Egyesült Államok és Irán a következőkről állapodna meg pénteken:
- Vége a háborúnak Irán és az USA közt, illetve más frontokon is fegyvernyugvás jön, például Libanonban. Egymás katonai eszközökkel való fenyegetése is abbamarad.
- Tiszteletben tartja az USA és Irán egymás területi egységét és nem avatkoznak be egymás belügyeibe.
- A végleges békeszerződés letárgyalására a felek 60 napot adnak, amely meghosszabbítható.
- Amerika feloldja az Iránra kivetett blokádot és kivonja katonáit a térségből 30 napon belül.
- Irán megnyitja a Hormuzi-szorost és felszedi a kihelyezett aknákat 30 napon belül.
- Amerika „régiós partnereivel” létrehoz egy 300 milliárd dolláros alapot Irán fejlesztésére.
- Amerika feloldja az Iránra kivetett szankciókat, beleértve azokat is, melyeket az ENSZ hozott meg.
- Irán megígéri, hogy nem fog soha atomfegyvert fejleszteni. Az uránkészletről és atomprogramról a felek a végleges megállapodásban hoznak döntést.
- Amíg nincs megállapodás az atomprogramról, marad a status quo: Irán nem fejleszti nukleáris képességeit, Amerika pedig nem helyez ki újabb szankciókat és nem küld a régióba újabb katonai képességeket.
- Amerika átmeneti mentességet ad az iráni olajiparnak, amíg nem véglegesedik a szankciók feloldása.
- Irán fokozatosan visszakapja a külföldön befagyasztott vagyonelemeit, annak függvényében, hogy haladnak a tárgyalások.
- A felek létrehoznak egy közös mechanizmust a megállapodás feltételeinek ellenőrzésére.
- A megállapodás aláírása után a felek tárgyalni kezdenek a végleges egyezményről.
- A végleges egyezményre az ENSZ BT is áldását adja majd.
A lap aláhúzza, hogy ez egy előzetes keretmegállapodás, a sajtóban jelent meg, nem hivatalos, a pénteki aláírásig pedig még sok minden történhet. Ha alá is írják, a végleges, hivatalos békeszerződésről még tárgyalni kell.