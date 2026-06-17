Az ügyészség hamarosan kitálal az ukrán aranykonvoj ügyében

„Az ún. aranykonvoj ügy kapcsán megjelent sajtóhírekkel összefüggésben az ügyészség ismételten kiemeli, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően soron kívül minden szükséges intézkedést megtesz és az ügy körülményeinek teljes feltárására törekszik, amelyről részletes tájékoztatást fog adni” – közölték az ugyeszseg.hu oldalon.

Mint kiemelik: „az ügyben az Alkotmányvédelmi Hivatal 2026. március 4-én tett feljelentést a Legfőbb Ügyészségen. A feljelentésben foglaltak a pénzmosás egyszerű gyanúját alapozták meg, ezért az ügyészség a feljelentést további intézkedés céljából március 5-én megküldte a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának, és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 35. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelölte ki eljáró nyomozó hatóságként” – teszik hozzá.

A NAV a nyomozást elrendelte, az akció ezután történt, arról az ügyészség nem tudott, csak utólag szerzett róla tudomást

– hangsúlyozzák. Az ügyészség álláspontja szerint a pénzmosás egyszerű gyanúja a rendelkezésre álló adatok alapján fennállt, a kijelölés a büntetőeljárási tőrvény fentiekben már hivatkozott rendelkezésének megfelelt.

A NAV által folytatott nyomozás felderítési szakban jelenleg is folyamatban van.

Az akcióban érintettek elfogása és annak egyéb körülményei kapcsán a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen jogellenes fogvatartás bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban eljárás.

A legfőbb ügyész többször kinyilvánította és írásos utasításba is adta, hogy a nyomozó ügyészségnek az ügy minden szálát ki kell vizsgálnia, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. A nyomozás nem nyilvános része a büntetőeljárásnak. Az üggyel kapcsolatban megjelenő verziók és találgatások nem segítik a tisztánlátást, viszont nehezíthetik a felderítést. Az ügyészségi nyomozásban a közeljövőben érdemi eredményekre lehet számítani, amelyről az ügyészség részletesen tájékoztatást fog adni – írják.

Szerda reggel Magyar Péter miniszterelnök közölte: azonnali belső vizsgálatot rendelt el a kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a Terrorelhárítási Központnál és az érintett szolgálatoknál az úgynevezett aranykonvojügyben.

„A legfőbb ügyész haladéktalanul szólaljon meg az ügyben!” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök kommentbe betett „döbbenetes információk” kísérőszöveggel egy hvg.hu-cikket, amely összefoglalója szerint „A legfőbb ügyész elmozdítását is elősegítheti Fürcht Pál főügyész lemondása. A Központi Nyomozó Főügyészség vezetője részben azért távozott, mert az ukrán aranykonvoj ügyében szerinte jogsértő megoldásokkal szembesült.

A gyanúsítás a TEK vezetőjét is elérheti, de a szálak egészen az Orbán-kormányig vezetnek.” A cikk szerint „törésvonalak rajzolódtak ki az ügyészségi szervezeten belül, ami nem szokványos egy erősen hierarchikus intézménynél. A kiszivárgó ellentétek felerősítik azokat a vélelmeket, hogy a jogilag elvileg függetlenül eljáró ügyészek valójában nagyon is a politikai pártok befolyása alatt állnak.”