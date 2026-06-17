Nyugdíjguru: hamarosan megváltoznak az özvegyi nyugdíj szabályai

Módosulnak 2026-ban az özvegyi nyugdíj bizonyos szabályai, a változások július 1-én lépnek hatályba, így az új rendelkezéseket csak a 2026. június 30-át követően elhunyt személyek özvegyére vonatkozóan kell majd alkalmazni – írja hírlevelében a Nyugdíjguru.

Először is az élettárs nem lesz jogosult özvegyi nyugdíjra, ha neki magának vagy az elhunyt élettársának más személlyel házassága állt fenn az élettárs halálakor.

Az új törvényi rendelkezés értelmében özvegyi nyugdíjra jogosult a házastársra előírt feltételek fennállása esetén a jogszerző élettársa, ha a jogszerzővel annak haláláig egy év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy megszakítás nélkül tíz év óta együtt élt és sem a jogszerzőnek, sem az élettársnak nem állt fenn házassága a jogszerző halálakor.

Változik az is, hogy a külön élő házastárs az együtt élő házastárssal azonos módon jogosult özvegyi nyugdíjra.

A jogosultságot maga a házassági kötelék keletkezteti, így a törvény szövegéből így kikerült a "külön élő házastárs" fogalma.

Az új rendelkezések már csak az elvált házastársra vonatkoznak:

Az elvált házastársnak ideiglenes özvegyi nyugdíj csak akkor jár, ha házastársától annak haláláig tartásdíjban részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

Az elvált házastársnak az 50. § (2)-(3) bekezdés szerinti özvegyi nyugdíj csak abban az esetben jár, ha a 47. § (2) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételek a különéléstől számított tíz éven belül bekövetkeztek és a házastársától annak haláláig tartásdíjban is részesült, vagy részére a bíróság tartásdíjat állapított meg.

Több jogosult esetén az özvegyi nyugdíjat a jogosultak között egyenlő arányban meg kell osztani. Ha az elvált házastársnak a ráeső arányos résznél kisebb összegű ideiglenes özvegyi nyugdíj jár, a különbözet az özvegyi nyugdíjast, illetőleg az együttélés alapján ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosultat illeti meg.

Ezen kívül a törvény július 1-től lehetővé teszi a nyugdíjkorhatárt betöltött személlyel kötött házasság esetén az élettársi és házassági kapcsolat időtartamának összeszámíthatóságát.

Az új rendelkezés szerint az, akinek házastársa a házasság megkötésekor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkort már betöltötte, özvegyi nyugdíjra csak abban az esetben jogosult, ha