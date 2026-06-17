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Illegális bevándorlók hagyják le az olasz haditengerészet Cassiopea járőrhajóját, miután a vízi jármű 49 migránssal a fedélzetén megérkezett az albániai Shengjin kikötőjébe 2025. január 28-án. A migránsok közül 11 bangladesi és egyiptomi férfit négy nappal korábban vette fedélzetre a Cassiopea a Földközi-tengeren, a szicíliai Lampedusa szigetétől délre, és nem szállította őket partra. A csoporthoz később csatlakozókkal együtt Olaszország működtette albániai migránstáborokban helyezik el őket a kiutasításukig egy olasz-albán kormányközi megállapodás értelmében.
Nyitókép: MTI/EPA/Malton Dibra

Fejpénzt osztanak a migránsok ügyében az olaszok

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az olasz parlament kedden megszavazta a bevándorlók önkéntes hazatérését elősegítő törvényt, amely fejenként több mint hatszáz eurót biztosít a migránst távozásra bíró jogi vagy más képviselőnek.

A képviselőház 147 igen, 93 nem szavazattal és 3 tartózkodással fogadta el a törvényt.

Az intézkedés a 2026 és 2028 közötti időszakban anyagi támogatást biztosít azok számára, akik az Európai Unión kívüli külföldi állampolgároknak segítséget nyújtanak az úgynevezett önkéntes hazatérési programhoz való csatlakozásban. Gyakorlatban ez a származási országba való visszatérési kérelem benyújtását jelenti, és az azzal kapcsolatos adminisztratív eljárásban való segítségnyújtást.

Fejenként 615 euróról van szó, amelyet a migránst segítő jogi képviselő vagy más személy, például humanitárius szervezet tagja, kap meg.

Az anyagi juttatást az állam a hazatérési eljárás lezárulásakor fizeti ki.

A belügyminisztérium hatvan napon belül szabályozza a segítségnyújtás módozatait.

A római kormány a következő kevesebb mint három évre 1,4 millió eurót különít el a hazatéréseket előmozdítók kifizetésére.

Fabio Rampelli, az Olasz Testvérek (FdI) kormánypárt politikusának nyilatkozata szerint a törvény felgyorsítja az önkéntes hazatéréseket, mivel segítséget nyújt a bevándorlóknak a bürokratikus eljárásban.

Alfonso Colucci, az ellenzéki Öt Csillag Mozgalom (M5S) képviselőházi frakcióvezetője úgy vélte, hogy nem lehet az ügyvédeket vagy akárki mást, aki sérülékeny és kiszolgáltatott embereknek igyekszik segíteni, „a kormánypolitika eszközévé tenni”.

A belügyi tárca adatai szerint január elsejétől több mint 12 700 migráns érkezett Olaszországba, a tavaly ugyanilyenkor regisztrált több mint 27 ezerhez képest.

Tavaly Olaszországból valamivel több mint hatezer bevándorlót toloncoltak vissza hazájába, további 675-en az önkéntes hazatérést választották.

Kiutasítás esetén a személy hazaszállítása több mint 3600 euróba kerül az olasz államnak.

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