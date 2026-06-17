Igazi klasszisok lépnek pályára szerdán a foci-vb szerdai csoportköreiben – sport a tévében

Élő sportközvetítések 2026. június 17-én, szerdán a hazai televíziókban:
M4 Sport
19.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Portugália-Kongói DK
22.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Anglia-Horvátország
Duna World
19.15: Vívás, Európa-bajnokság, Antony
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Cincinnati Reds-New York Mets
Eurosport 1
10.05: Országúti kerékpár, svájci körverseny, nők, 1. szakasz
13.30: Országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 1. szakasz
15.45: Országúti kerékpár, svájci körverseny, férfiak, 1. szakasz
Eurosport 2
19.30: Vívás, Európa-bajnokság, Antony
Match 4
11.30: Tenisz, ATP-torna, Halle