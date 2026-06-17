Igazi klasszisok lépnek pályára szerdán a foci-vb szerdai csoportköreiben – sport a tévében

Bizonytalan a hangulat a globális tőzsdéken, az amerikai indexek vegyesen zártak tegnap, Ázsiában szintén felemás elmozdulások látszanak, az európai indexek pedig minimális elmozdulásokkal nyitottak. Az amerikai-iráni béke továbbra is foglalkoztatja a piacokat, napvilágot látott a 14 pontos keretmegállapodás, emellett ma este jön a hét talán legfontosabb eseménye makrogazdasági szempontból, Kevin Warsh, új Fed-elnök első kamatdöntő ülése lesz. A vállalati hírek közül a BMW fájdalmas profit warningja piacmozgató hatású ma, az egész európai autószektor gyengén teljesít a német autógyártó bejelentését követően.