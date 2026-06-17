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Soccer player putting sports ball on field grass close up
Nyitókép: vm/Getty Images

Igazi klasszisok lépnek pályára szerdán a foci-vb szerdai csoportköreiben – sport a tévében

Infostart / MTI

Szerdán a Cristiano Ronaldóval felálló Portugália méri össze erejét a Kongói Demokratikus Köztársasággal, illetve az angol–horvát találkozótól is sokat lehet remélni.

Élő sportközvetítések 2026. június 17-én, szerdán a hazai televíziókban:

M4 Sport

19.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Portugália-Kongói DK

22.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Anglia-Horvátország

Duna World

19.15: Vívás, Európa-bajnokság, Antony

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

18.30: Baseball, MLB, alapszakasz, Cincinnati Reds-New York Mets

Eurosport 1

10.05: Országúti kerékpár, svájci körverseny, nők, 1. szakasz

13.30: Országúti kerékpár, szlovén körverseny, férfiak, 1. szakasz

15.45: Országúti kerékpár, svájci körverseny, férfiak, 1. szakasz

Eurosport 2

19.30: Vívás, Európa-bajnokság, Antony

Match 4

11.30: Tenisz, ATP-torna, Halle

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Kezdőlap    Sport    Igazi klasszisok lépnek pályára szerdán a foci-vb szerdai csoportköreiben – sport a tévében

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