Pompa a kastélyban: királyként fogadják Donald Trumpot

„A francia elnök, aki egy nagyon kedves ember, meghívott vacsorázni Versailles-ba” – mondta az amerikai elnök kedden a hét legfejlettebb ipari ország (G7) vezetőinek találkozóján újságírónak a Genfi-tó partján található Évianban.

„És Versailles nem aranyozott, hanem csúcs. Tényleg menő. És akkor azt mondtam, hogy ezt nem hagyom ki” – tette hozzá az amerikai elnök, akinek az aranyozott díszítések iránti vonzalma jól ismert.

Donald Trump megerősítette, hogy a párizsi vacsora miatt csak a késői órákban fog elutazni Franciaországból. „Úgysem vagyok nagy alvó” – mondta.

Franciaországban az ellenzék azzal vádolta meg Emmanuel Macront, hogy azért a versailles-i kastélyba hívta vacsorázni a fényűzést kedvelő Donald Trumpot, hogy hízelegjen neki, és így érje el, hogy ne távozzon idő előtt a G7 csúcstalálkozóról, ahogy azt tette tavaly Kanadában.

„Ez nem egy gálavacsora” lesz – mondta a kritikákra válaszolva Emmanuel Macron hétfőn a TF1 kereskedelmi televízió híradójának adott interjúban. „A vacsora az amerikai függetlenségi nyilatkozat 250. évfordulójának megünneplése lesz, mert Franciaország is szerepet játszott benne” – tette hozzá.

„Ez a két ország közötti barátság megünneplésének pillanata lesz” – mondta a francia elnök, megjegyezve, hogy ő maga nem utazik el az Egyesült Államokba a Függetlenség Napjára július 4-én.

Donald Trumpnak ezúttal „maradnia kell (a csúcstalálkozó) végéig, hogy létrehozzuk a megállapodásokat, mert szerdán fontos megbeszéléseink vannak a digitális világról és a mesterséges intelligenciáról” – hívta fel a figyelmet a francia elnök.

A francia diplomácia arra is emlékeztetett, hogy

XVI. Lajos francia király a versailles-i kastélyban fogadta Benjamin Franklint 1778-ban, amikor Franciaország katonai támogatást nyújtott az Egyesült Államok függetlenségének kivívásához, és ott írták alá a függetlenségi szerződést 1783-ban.

A francia fél szerint „visszafogott munkavacsorát” rendeznek szerda este a két elnök küldöttségének.