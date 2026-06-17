Mágikus Messi Missouriban

Az algériaiak elleni 3–0 hozta hosszú pályafutása első világbajnoki mesterhármasát, az Albiceleste mezében elérte a 120. gólját, mégpedig éppen a 200. válogatott mérkőzésén.

All three of Leo Messi's goals in his first career FIFA World Cup hat trick pic.twitter.com/jb05ZWMrVU — FOX Sports (@FOXSports) June 17, 2026

Szokásához híven szerényen fogadta az ünneplést: „Megtiszteltetés Klose, Ronaldo és Mbappé mellett lenni. Végső soron ez csak statisztika, semmi több, bár büszkeség bármelyikükkel is versenyezni.”

A Buenos Aires-i La Nacion költőien írta: 1276 nap telt el a dohai és Kansas Cityben játszott meccs között. Ha az a 2022-es decemberi este a katari sivatagban a felszentelés éjszakája volt, akkor Missouri csillagai alatt az újbóli megerősítés éjszakája. A stadion felrobbant, amikor a pályára lépett a mérkőzés előtti bemelegítéshez. Nyugodtnak tűnt, miközben üdvözölte a kísérő fiatal játékosokat és az algériaiakat. Semmi feszültség. Csak élvezet és vágy, hogy kimenjen és játsszon. A kezdő sípszótól kezdve Argentína támadásának legfontosabb játékosaként helyezkedett el a jobb szélen.”

Ez volt az első alkalom, hogy Argentína címvédőként megnyerte a nyitómérkőzését egy világbajnokságon, miután 1982-ben és 1990-ben is vereséget szenvedett.

Ahogy pályafutása korábbi világbajnokságain is történt, Messi most is a torna alatt ünnepli születésnapját. Jövő héten, június 24-én lesz 39 éves.