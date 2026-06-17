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17 June 2026, USA, Kansas City: Soccer, Men, 2026 World Cup, Argentina vs. Algeria, Group Stage, Group J, Matchday 1, Kansas City Stadium, Lionel Messi (Argentina) celebrates his second goal, making the score 2-0. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Mágikus Messi Missouriban

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A legenda még nagyobbá vált. A kansasi mérkőzésen Messi lett a történelem legtöbb világbajnoki részvételével rendelkező játékos, hattal. Mesterhármasával a világbajnokságok történetének minden idők legjobb góllövője is lett 16-tal, beállítva a német Miroslav Klose rekordját. S mindezt napra pontosan húsz évvel azután, hogy a 2006-os németországi világbajnokságon megszerezte első világbajnoki gólját Szerbia és Montenegró ellen.

Az algériaiak elleni 3–0 hozta hosszú pályafutása első világbajnoki mesterhármasát, az Albiceleste mezében elérte a 120. gólját, mégpedig éppen a 200. válogatott mérkőzésén.

Szokásához híven szerényen fogadta az ünneplést: „Megtiszteltetés Klose, Ronaldo és Mbappé mellett lenni. Végső soron ez csak statisztika, semmi több, bár büszkeség bármelyikükkel is versenyezni.”

A Buenos Aires-i La Nacion költőien írta: 1276 nap telt el a dohai és Kansas Cityben játszott meccs között. Ha az a 2022-es decemberi este a katari sivatagban a felszentelés éjszakája volt, akkor Missouri csillagai alatt az újbóli megerősítés éjszakája. A stadion felrobbant, amikor a pályára lépett a mérkőzés előtti bemelegítéshez. Nyugodtnak tűnt, miközben üdvözölte a kísérő fiatal játékosokat és az algériaiakat. Semmi feszültség. Csak élvezet és vágy, hogy kimenjen és játsszon. A kezdő sípszótól kezdve Argentína támadásának legfontosabb játékosaként helyezkedett el a jobb szélen.”

Ez volt az első alkalom, hogy Argentína címvédőként megnyerte a nyitómérkőzését egy világbajnokságon, miután 1982-ben és 1990-ben is vereséget szenvedett.

Ahogy pályafutása korábbi világbajnokságain is történt, Messi most is a torna alatt ünnepli születésnapját. Jövő héten, június 24-én lesz 39 éves.

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lionel messi

argentin labdarúgó-válogatott

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