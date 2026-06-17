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Lionel Messi, a világbajnok argentin labdarúgó-válogatott csapatkapitánya ünnepel a Curacao elleni barátságos mérkőzés után Santiago del Esteróban 2023. március 28-án. Az argentin válogatott 7-0-ra győzött, Messi három gólt lőtt.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Már az elején ki kellett volna állítani Messit?

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Miközben a futballvilág ünnepli Lionel Messit valóban és vitathatatlanul nagyszerű teljesítményéért, a 2026-os labdarúgó-világbajnokság első mesterhármasáért, akadnak „disszonáns” hangok is. Ezekből az szűrődik ki, hogy az argentin szupersztárnak piros lapot kellett volna kapnia brutális belépőjéért.

Messi hátulról igyekezett szerelni az algériai térfélen Aissa Mandit a 31. percben. A legtöbb elemző szerint minimum sárgát, de inkább pirosat ért volna a belépő, az argentin szupersztárt megmentette a hírneve.

Thierry Henry szerint a rúgás teljesen véletlen volt. Henry azzal érvelt, hogy Messi teljes mértékben a labdára koncentrált, nem volt rossz szándéka, és az ütközés, bár kínos volt, nem érdemelt piros lapot.

Érdekes, hogy néhány órával később már olyan nyilatkozat jelent meg tőle, amely szerint mégiscsak kiállítást érdemelt volna a belépő.

A Sky Sports tudósításában szavazhatnak az olvasók, szerintük kiállítást érdemelt volna-e az eset. Nagyjából a kétharmad az igen mellett van…

Az M4 Sport két szakértője is emellett foglalt állást.

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Már az elején ki kellett volna állítani Messit?

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