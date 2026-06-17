Már az elején ki kellett volna állítani Messit?

Messi hátulról igyekezett szerelni az algériai térfélen Aissa Mandit a 31. percben. A legtöbb elemző szerint minimum sárgát, de inkább pirosat ért volna a belépő, az argentin szupersztárt megmentette a hírneve.

Messi just got away with an absolutely DISGUSTING challenge to an Algeria defenders leg.



Red card or not?pic.twitter.com/2ZU2B5j4oH — Banter FC (@FCBanter_) June 17, 2026

Thierry Henry szerint a rúgás teljesen véletlen volt. Henry azzal érvelt, hogy Messi teljes mértékben a labdára koncentrált, nem volt rossz szándéka, és az ütközés, bár kínos volt, nem érdemelt piros lapot.

Érdekes, hogy néhány órával később már olyan nyilatkozat jelent meg tőle, amely szerint mégiscsak kiállítást érdemelt volna a belépő.

A Sky Sports tudósításában szavazhatnak az olvasók, szerintük kiállítást érdemelt volna-e az eset. Nagyjából a kétharmad az igen mellett van…

Az M4 Sport két szakértője is emellett foglalt állást.

"It's 100% a red card for Lionel Messi. It should've been."



Ale Moreno and Nedum Onuoha react to Messi's challenge against Algeria's Aïssa Mandi. pic.twitter.com/0h2dMLYk4l — ESPN FC (@ESPNFC) June 17, 2026