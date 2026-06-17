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A győztes Győr játékosai a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjében a 3. fordulóban játszott ETO FC - AIK Stockholm mérkőzés után a győri ETO Stadionban 2025. augusztus 14-én. A Győr 2-0-ra győzött és 3-2-es összesítéssel továbbjutott.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Kiderült, kivel játszat az ETO a Bajnokok Ligájában, ha továbbjut

Infostart / MTI

Ha a magyar bajnok ETO FC túljut az izlandi Víkingur Reykjavíkon a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójában, akkor a második körben az izraeli bajnok Hapoel Beer-Seva lesz az ellenfele.

A szerdai nyoni sorsoláson az is kiderült, hogy a győriek hazai környezetben kezdenék a párharcot. Az első mérkőzésre július 21-én vagy 22-én, a visszavágóra pedig egy héttel később kerülne sor.

A Hapoel Beer-Seva legutóbbi nemzetközi összecsapását, a tavaly július 31-i Konferencia-liga-selejtezőt Debrecenben vívta.

A 36 csapatos alapszakaszba kerüléshez a zöld-fehéreknek négy párharcot kellene sikerrel venniük, a Víkingurral július 7-én vagy 8-án, illetve egy héttel később mérkőznek meg.

Ha a Győrnek nem sikerül túljutnia a selejtező első fordulójából, átkerül a Konferencia-ligába, és a harmadik számú európai sorozat selejtezőjének második fordulójában folytatja. Ha sikerrel veszi a Víkingur elleni párharcot, de a második selejtezőkörben bukna el, akkor az Európa-ligába kerül át, és a harmadik fordulóban csatlakozik a második számú európai kupasorozat mezőnyéhez.

A Bajnokok Ligája 2026/27-es idényének döntőjét jövő júniusban az Atlético Madrid otthonában, a Metropolitano Stadionban rendezik meg.

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