Ez már nagyon aggasztó – óriási lemaradásban vannak a férfiak a nőkhöz képest

A férfiak átlagosan hat évvel korábban halnak meg, mint a nők, és ez a statisztikai adat sok esetben megelőzhető betegségekre vezethető vissza – figyelmeztetett a Férfiak Egészségének Nemzetközi Hete alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Prevenciós Főosztályának vezetője. Bertókné Tamás Renáta az InfoRádióban azt mondta, nagyon fontos a fizikai és mentális jóllét, valamint a szűrővizsgálatok fontosságára való figyelemfelhívás, mert a férfiak általában később fordulnak orvoshoz, mint a nők.

A főosztályvezető szerint az apák napjához (június harmadik vasárnapja) kapcsolódóan ilyenkor hasznos lehet, ha több szó esik a veszélyekről, következményekről. Az ilyen alkalmak vagy a nemzetközi hét alkalmas arra, hogy több emberhez eljussanak fontos információk és tudnivalók. Mint fogalmazott, arra kell törekedni, hogy a férfiak „behozzák” a már említett hatéves „elmaradást” a nőkkel szemben.

Bertókné Tamás Renáta kiemelte: bár vannak bizonyos genetikai és környezeti hatások, mégis mindennek az alapja az egészséges életmód. Hozzátette:

törekedni kell „az extremitásoktól mentes, egészséges középútnak a megtalálására”, amit figyelembe kell venni az étrend összeállításánál, a mozgásban, a társas kapcsolatainkban és a szűrővizsgálatokon való részvételben is.

Az érintetteknek érdemes elkezdeni a mediterrán diétát, vagyis az az ideális, ha sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, továbbá odafigyelnek a megfelelő rostbevitelre és a megfelelő mennyiségű fehérjeforrás megtalálására.

Mint mondta, nem kell mindenkinek sportolókhoz hasonló életmódot folytatnia, de az életkornak és a fizikai állapotnak megfelelően érdemes minden nap valamennyit mozogni az egészség megtartása érdekében. Sokaknál előfordul, hogy a háttérbe szorul a megfelelő minőségű alvás. Bár nem létezik mindenkinél beváló recept, mert van, akinek elég 5 óra alvás, míg másnak a 8 óra pihenés is kevés. Bertókné Tamás Renáta szerint annyit kell pihenni, amennyi a nyugodt, kiegyensúlyozott, pihentető léthez szükséges, és ez egyénenként változó. Ez is nagyon eltérő életkoronként és fizikai állapotonként, de a stressz elkerülése minden korosztály esetében nagyon fontos lenne.

Ugyanakkor az életünk nagyon stresszes, és szinte lehetetlen elkerülni az ilyen szituációkat. Az NNGYK prevenciós főosztályvezetője szerint

meg kell próbálni minimalizálni a stresszforrásokat, illetve olyan technikákat kell keresni akár a társas kapcsolataink, a sport vagy valamely hobbink révén, amelyek minél inkább csökkentik a stressz káros hatásait vagy segítik a káros szenvedélyektől való tartózkodást.

Természetesen nem arról van szó, hogy nem lehet meginni egy pohár bort vagy sört a tikkasztó nyári melegben, hanem figyelni kell a mértékletességre és óvakodni kell a túlzottan káros szenvedélyektől.

Ha nincs tünet, akkor is el kell menni szűrővizsgálatra

Bertókné Tamás Renáta beszélt a szűrővizsgálatok fontosságáról is. Mint fogalmazott, sajnos bármikor „rés keletkezhet a pajzson”, ezért bizonyos időközönként akkor is ajánlott elmenni a vizsgálatokra, ha nem tapasztalunk tüneteket, nincs semmilyen panaszunk. Felhívta a figyelmet arra, hogy az életkornak és a különböző kockázati tényezőknek megfelelően kell részt venni a szűrővizsgálatokon.

Magyarországon a férfiak számára szervezett vastagbélszűrés érhető el, 50 és 70 éves kor között a páciensek kétévente kapnak meghívólevelet.

Ez otthoni mintavétellel történik, és ha a minta eredménye pozitív, akkor van szükség újabb vizsgálatokra, egyebek mellett vastagbéltükrözésre is.

Az NNGYK prevenciós főosztályvezetője ajánlja még a férfiaknak a prosztataszűrést is. Figyelmeztetett, hogy 40-50 év felett a családi halmozódástól és a kockázatoktól függően már szükség lehet a prosztata specifikus antigén szűrésére (PSA teszt), illetve az ezt kiegészítő urológiai vizsgálatra is. Az összes szűrővizsgálat előtt ajánlott egyeztetni a háziorvossal. Ehhez jó kiindulópontot ad az Egészségablak applikációban a páciensek által szerkesztett vagy kialakított Szűrővizsgálatok menüpont, ahol tájékozódni lehet az életkor szerint ajánlott szűrővizsgálatokról. „Ez nyilván nem egyénre szóló, hanem egy általános recept, és mindenki az életkorának és az egyéni kockázatának megfelelően, háziorvosával egyeztetve tudja a szűrővizsgálatait tervezni” – magyarázta Bertókné Tamás Renáta.

A vezető megbetegedések és egyben halálokok közé sorolhatók a szív- és érrendszeri megbetegedések, továbbá a vastagbéldaganatok és a vastagbél-elváltozások, amelyek a férfiakat különösen érintik. A főosztályvezető elmondta: a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek is vannak szűrővizsgálatai, amelyek könnyen elérhetők vagy elvégezhetők. Ilyen módszer például a vérnyomásmérés, a pulzusszámlálás, az EKG-készítés, illetve adott esetben a kiegészítő EKG-vizsgálatok. Utóbbiak elérhetők az alapellátás keretein belül. A férfiak esetében azért 50 és 70 éves kor között van lehetőség szervezett vastagbélszűrésre, mert népegészségügyi szempontból ebben az életkori sávban a legjelentősebb a daganat hatása.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.