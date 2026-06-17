ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.22
usd:
300.87
bux:
138488.1
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A spanyol Marc Cucurella a németországi labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának második fordulójában játszott Spanyolország-Olaszország mérkőzésen a gelsenkircheni AufSchalke Arénában 2024. június 20-án.
Nyitókép: MTI/AP/Frank Augstein

Sportközgazdász: a foci-vb a játékosoknak inkább marketingsikert, mint szakmai áttörést hozhat

InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Az amerikai világbajnokságon szereplő futballisták piaci értéke jelentősen nem változik a klubszezon végéhez képest, de a reklámértékük hirtelen emelkedhet – mondta Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban. Arról is beszélt, hogy kevesebb átigazolás várható a vb végéig, még ha a hét elejéig volt is egy komoly transzfer: a spanyol válogatott balhátvédje, Marc Cucurella nagyjából 60 millió euróért szerződött a Chelsea-től a Real Madridhoz.

Ilyenkor, vb közben a játékosok nem szeretnek az átigazolással foglalkozni. Nyilván persze általában nem is ők foglalkoznak vele, hanem az ügynökeik. Itt is az történhetett, hogy Cucurella az ügynökeivel már jóval a torna előtt megbeszélte, lezárta az ügyet, és az ügynököknek kellett a Real Madriddal, illetve akár a Chelsea-vel egyezségre jutniuk, vagy akár a két klubnak megegyeznie úgy, hogy a játékossal már minden le volt rendezve – mondta Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban, hozzátéve: ilyesmi természetesen bármikor előfordulhat a torna alatt, mert tolódhat egy ilyen ügy.

Sőt, az is előfordulhat, hogy egy klub kifejezetten kivár, hogy mi történik a tornán, akár azért, hogy egy játékos megsérül-e, vagy közbejön-e bármilyen más váratlan esemény. Tehát előfordulhat még nagy átigazolás, de azért arra számíthatunk, hogy az átigazolási időszak igazi része majd a torna után kezdődik el, hiszen a játékosok ilyenkor nem igazán elérhetőek, nem szeretnek ezzel foglalkozni, mert a válogatottra próbálnak koncentrálni. Elsősorban olyan ügyek zárulhatnak le vagy tudnak haladni a torna idején, ahol a játékosra már nincs szükség, csak az ügynököknek kell megállapodásra jutniuk.

Az is nagy kérdés, hogy a mostani, „adatalapú” átigazolások korszakában mennyit számíthat egy világbajnokság.

Elsősorban a klubmeccsek döntenek, de az kérdés, egy-egy jó vagy éppen rossz vb-szereplés, vagy egy súlyos sérülés mennyire írhatja át a játékosok piaci értékét.

Ma már az, hogy valaki feltűnik egy világbajnokságon, ott jól szerepel és azzal eladja magát, ez már nem olyan valószínű, mint volt korábban – mondta Szabados Gábor, aki szerint ma már olyan elemző- és figyelőszoftverek állnak a klubok rendelkezésére, hogy szinte mindenkiről tudnak szinte mindent. Minden klub radarján rajta van az összes vb-n szereplő játékos, természetesen különböző prioritással. Tehát ebből a szempontból

egy-egy jó világbajnoki szereplés szakmailag nagy kiugrást már nem hozhat. Persze vannak klubok, amelyek ilyenkor főleg marketingszempontok alapján próbálnak fókuszálni a világbajnokságon kiugró játékosokra,

mert óriási médiafigyelmet, közösségi médiás elérést hozhat egy ilyen játékos, miközben a szakmai értékével eddig is tisztában voltak. Szóval ha a tisztán szakmai alapú igazolásokat nézzük, akkor azokat nem befolyásolja egy ilyen szereplés, de a médiafigyelmet befolyásolja. Talán a legjobb példa a Zöld-foki-szigetek kapusa, Vozinha, aki több millió követőt szerzett az egyik közösségi platformon a Spanyolország elleni mérkőzés után. Ő már 40 éves, és még az is lehet, hogy visszavonul a torna után, vagyis mindezt valószínűleg egy átigazolással már nem fogja tudni igazán jól „hasznosítani”, de az ilyen esetek azért jól megmutatják, hogy nagyon komoly médiafigyelmet tud hozni egy játékosnak egy ilyen esemény, és nyilván akkor egy klub számára is lehet ebben érték – mondta az elemző.

Az is kérdés, hogy bizonyos értelemben nem éppen azok a sztárok járnak-e jól, akik lemaradnak egy-egy ilyen tornáról, mert egyszerűen kipihenhetik a klubszezon nem akármilyen fáradalmait. Gondolhatunk itt akár Szoboszlai Dominikra is. Szabados Gábor szerint egy világbajnokság, főleg, hogy még hosszabb lett, nagyon komoly megterhelés. Amikor véget ér a vb, gyakorlatilag már minden bajnokságban zajlik a felkészülés, és ezeknek a játékosoknak pluszpihenőt kell biztosítani.

Nagyon sok játékossal előfordult már, hogy azért vesztette el a helyét a klubcsapatában, mert visszatért egy világbajnokság vagy Európa-bajnokság után, már zajlott a felkészülés, amibe ő később kapcsolódott be, és az edzőnek addigra már összeállt az az elképzelése, hogy az ő posztján ki fog játszani,

és már nem tudta megváltoztatni. Tehát egy ilyen nagy torna tényleg okozhat problémát azoknak, akik részt vesznek a világbajnokságon, arról nem is beszélve, ha esetleg valaki megsérül. Ilyen szempontból azok, akik pihenhetnek közben, és időben elkezdik a felkészülést, jobban oda tudnak fókuszálni, azoknak ez jelenthet előnyt, mint például valóban Szoboszlai Dominiknak, de ha megkérdeznénk Szoboszlait, egészen biztosan azt választotta volna, hogy inkább az a hátrány legyen, hogy nem tudja kipihenni magát a nyáron és későn ér vissza a Liverpoolba a felkészülésre, de lett volna ott a magyar válogatott a vb-n – mondta Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Sport    Sportközgazdász: a foci-vb a játékosoknak inkább marketingsikert, mint szakmai áttörést hozhat

szabados gábor

foci-vb 2026

fifa 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sportközgazdász: a foci-vb a játékosoknak inkább marketingsikert, mint szakmai áttörést hozhat

Sportközgazdász: a foci-vb a játékosoknak inkább marketingsikert, mint szakmai áttörést hozhat
Az amerikai világbajnokságon szereplő futballisták piaci értéke jelentősen nem változik a klubszezon végéhez képest, de a reklámértékük hirtelen emelkedhet – mondta Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban. Arról is beszélt, hogy kevesebb átigazolás várható a vb végéig, még ha a hét elejéig volt is egy komoly transzfer: a spanyol válogatott balhátvédje, Marc Cucurella nagyjából 60 millió euróért szerződött a Chelsea-től a Real Madridhoz.
 

Messi, Messi, Messi: három rekordot döntött, történelmet írt az argentin csatár a vb-n

Megküzdöttek az osztrákok Jordániával a foci-vb-n

Erling Haaland is óriási dobással mutatkozott be

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az erős forint hatása: árcsökkenés jön az új autók piacán

Az erős forint hatása: árcsökkenés jön az új autók piacán

A keddi Checklistben (11:48-tól) Szász Péterrel, a Pénzcentrum újságírójával beszélgettünk arról, hogy az erősödő forint már az autószalonokban is érezteti hatását: több nagy márka is árcsökkentéssel vagy kedvezőbb ajánlatokkal reagált az euró árfolyamának 400 forint közeléből a 350-es szintre esésére. De mik azok a modellek, amik százezrekkel lettek olcsóbbak, és hol találkozhatunk akár 4 millió forintos kedvezménnyel? A műsor első felében egyébként azzal foglalkoztunk, hogy nagyot ugrottak az európai légitársaságok részvényei, miután az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodást kötött a harci cselekmények leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Az olajár esése javíthatja a légitársaságok költséghelyzetét, miközben az utazási kedv is gyorsan élénkülhet. Fekete Beatrixtól, a Portfolio részvényelemzőjétől természetesen azt is megkérdeztük, hogy mi várható a kerozin- és repülőjegyárakban, és mikor érdemes Ázsiába utazást foglalni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos időszak vár most magyarok százezreire: átmenetileg rosszabbodik a helyzet, a fellélegzés csak később várható

Súlyos időszak vár most magyarok százezreire: átmenetileg rosszabbodik a helyzet, a fellélegzés csak később várható

A hivatal szerint a pollenterhelés várhatóan ismét felerősödik.

BBC
Business Sport Travel Science
'It was surreal': British couple describe having warning shots fired near them by Russian warship

'It was surreal': British couple describe having warning shots fired near them by Russian warship

The retired couple tell BBC Newsnight they tried to show the warship they had changed course in the English Channel before the shots were fired.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 17. 09:58
Igazi klasszisok lépnek pályára szerdán a foci-vb szerdai csoportköreiben – sport a tévében
2026. június 17. 08:48
Külföldön már arról írnak, hogy megvan az ETO FC Győr új edzője
×
×