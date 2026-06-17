Sportközgazdász: a foci-vb a játékosoknak inkább marketingsikert, mint szakmai áttörést hozhat

Ilyenkor, vb közben a játékosok nem szeretnek az átigazolással foglalkozni. Nyilván persze általában nem is ők foglalkoznak vele, hanem az ügynökeik. Itt is az történhetett, hogy Cucurella az ügynökeivel már jóval a torna előtt megbeszélte, lezárta az ügyet, és az ügynököknek kellett a Real Madriddal, illetve akár a Chelsea-vel egyezségre jutniuk, vagy akár a két klubnak megegyeznie úgy, hogy a játékossal már minden le volt rendezve – mondta Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban, hozzátéve: ilyesmi természetesen bármikor előfordulhat a torna alatt, mert tolódhat egy ilyen ügy.

Sőt, az is előfordulhat, hogy egy klub kifejezetten kivár, hogy mi történik a tornán, akár azért, hogy egy játékos megsérül-e, vagy közbejön-e bármilyen más váratlan esemény. Tehát előfordulhat még nagy átigazolás, de azért arra számíthatunk, hogy az átigazolási időszak igazi része majd a torna után kezdődik el, hiszen a játékosok ilyenkor nem igazán elérhetőek, nem szeretnek ezzel foglalkozni, mert a válogatottra próbálnak koncentrálni. Elsősorban olyan ügyek zárulhatnak le vagy tudnak haladni a torna idején, ahol a játékosra már nincs szükség, csak az ügynököknek kell megállapodásra jutniuk.

Az is nagy kérdés, hogy a mostani, „adatalapú” átigazolások korszakában mennyit számíthat egy világbajnokság.

Elsősorban a klubmeccsek döntenek, de az kérdés, egy-egy jó vagy éppen rossz vb-szereplés, vagy egy súlyos sérülés mennyire írhatja át a játékosok piaci értékét.

Ma már az, hogy valaki feltűnik egy világbajnokságon, ott jól szerepel és azzal eladja magát, ez már nem olyan valószínű, mint volt korábban – mondta Szabados Gábor, aki szerint ma már olyan elemző- és figyelőszoftverek állnak a klubok rendelkezésére, hogy szinte mindenkiről tudnak szinte mindent. Minden klub radarján rajta van az összes vb-n szereplő játékos, természetesen különböző prioritással. Tehát ebből a szempontból

egy-egy jó világbajnoki szereplés szakmailag nagy kiugrást már nem hozhat. Persze vannak klubok, amelyek ilyenkor főleg marketingszempontok alapján próbálnak fókuszálni a világbajnokságon kiugró játékosokra,

mert óriási médiafigyelmet, közösségi médiás elérést hozhat egy ilyen játékos, miközben a szakmai értékével eddig is tisztában voltak. Szóval ha a tisztán szakmai alapú igazolásokat nézzük, akkor azokat nem befolyásolja egy ilyen szereplés, de a médiafigyelmet befolyásolja. Talán a legjobb példa a Zöld-foki-szigetek kapusa, Vozinha, aki több millió követőt szerzett az egyik közösségi platformon a Spanyolország elleni mérkőzés után. Ő már 40 éves, és még az is lehet, hogy visszavonul a torna után, vagyis mindezt valószínűleg egy átigazolással már nem fogja tudni igazán jól „hasznosítani”, de az ilyen esetek azért jól megmutatják, hogy nagyon komoly médiafigyelmet tud hozni egy játékosnak egy ilyen esemény, és nyilván akkor egy klub számára is lehet ebben érték – mondta az elemző.

Az is kérdés, hogy bizonyos értelemben nem éppen azok a sztárok járnak-e jól, akik lemaradnak egy-egy ilyen tornáról, mert egyszerűen kipihenhetik a klubszezon nem akármilyen fáradalmait. Gondolhatunk itt akár Szoboszlai Dominikra is. Szabados Gábor szerint egy világbajnokság, főleg, hogy még hosszabb lett, nagyon komoly megterhelés. Amikor véget ér a vb, gyakorlatilag már minden bajnokságban zajlik a felkészülés, és ezeknek a játékosoknak pluszpihenőt kell biztosítani.

Nagyon sok játékossal előfordult már, hogy azért vesztette el a helyét a klubcsapatában, mert visszatért egy világbajnokság vagy Európa-bajnokság után, már zajlott a felkészülés, amibe ő később kapcsolódott be, és az edzőnek addigra már összeállt az az elképzelése, hogy az ő posztján ki fog játszani,

és már nem tudta megváltoztatni. Tehát egy ilyen nagy torna tényleg okozhat problémát azoknak, akik részt vesznek a világbajnokságon, arról nem is beszélve, ha esetleg valaki megsérül. Ilyen szempontból azok, akik pihenhetnek közben, és időben elkezdik a felkészülést, jobban oda tudnak fókuszálni, azoknak ez jelenthet előnyt, mint például valóban Szoboszlai Dominiknak, de ha megkérdeznénk Szoboszlait, egészen biztosan azt választotta volna, hogy inkább az a hátrány legyen, hogy nem tudja kipihenni magát a nyáron és későn ér vissza a Liverpoolba a felkészülésre, de lett volna ott a magyar válogatott a vb-n – mondta Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.