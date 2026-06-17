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Nyitókép: Pixabay

Teljesen átalakul a buszközlekedés Magyarország egy régiójában – itt vannak a részletek

Infostart / MTI

Sűrűbb, ütemes és vonatokhoz hangolt buszhálózat indul a Mátrában szombattól – közölte a MÁV-csoport, kiemelve, hogy ezzel felszámolják a korábbi, megyehatároknál széttöredezett hálózatot, és egy sokkal logikusabb, könnyen megjegyezhető, ütemes menetrendet vezetnek be.

A MÁV szerint „nem kell többé rendszeresen a menetrendet böngészni, mert a buszok ütemesen járnak június 20-tól: Gyöngyös és a Mátra között munkanapokon 30-60 percenként, hétvégén pedig egész nap félóránként indulnak a járatok”.

Kékestető Gyöngyösről (vagy mátraházai átszállással) legalább óránként, Galyatető és Mátraszentimre pedig Gyöngyös és Pásztó felől kétóránként - sőt, hétvégén Pásztó felől már óránként – elérhetővé válik – tették hozzá, azzal együtt, hogy sűrűbben járnak a buszok a Mátra keleti részén, így Parádsasvár, Parád és Recsk térségében is.

Gyöngyösön új buszmegállót létesítettek közvetlenül a vasútállomásnál, így kényelmesebb lesz az átszállás.

A Budapestről óránként érkező Mátra InterRégiókhoz közvetlenül csatlakoznak a buszok: a fővárosból indulók egyetlen gyors gyöngyösi átszállással, óránként eljuthatnak Mátraházára, Kékestetőre, Galyatetőre vagy Parádra, s javították a vonatcsatlakozásokat Pásztón és Egerben is.

hosszabb, közvetlen vonalakat hoztak létre, így június 20-tól rendszeres, egész napos kapcsolatot biztosítanak Salgótarján és Eger között (1 óra 50 perces menetidővel), új, kétóránként induló összeköttetés lesz a Salgótarján-Eger-Mezőkövesd-Miskolc tengelyen, és közvetlen járatokkal kötik össze Gyöngyöst Pétervásárával.

„Mátraháza, Parád, Recsk, Sirok és Pétervására igazi közlekedési csomópontokká válnak: a buszok itt bevárják egymást, így a térségen belüli utazások is sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé válnak” – áll a közleményben.

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Kezdőlap    Belföld    Teljesen átalakul a buszközlekedés Magyarország egy régiójában – itt vannak a részletek

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