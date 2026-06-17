Robert Fico köpönyegforgatásról beszélt, Gubík László élesen visszavágott

Robert Fico szerint a magyarországi politikai változások, konkrétan Magyar Péter miniszterelnökké választása alapjaiban érintheti a két ország kapcsolatát. Ismét kifogásolta az új magyar kormányfő Beneš-dekrétumokat érintő kijelentéseit, valamint azt a politikai megfogalmazást, miszerint Magyarország „önmagával határos”. Fico hangsúlyozta: Szlovákiának szuverén országként kötelessége volt azonnal tiltakozni ez ellen.

A szlovák kormányfő emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktorral korábban sikeresen stabilizálták a kapcsolatokat, a feszültség most mégis kézzelfogható. Robert Fico sérelmezte, hogy Magyar Péter még nem látogatott el Pozsonyba, bár jelezte: a brüsszeli uniós csúcson és a június végi budapesti V4-es találkozón személyesen is egyeztetnek majd.

A szlovák miniszterelnök emellett határozottan kijelentette, hogy a nemzeti kisebbségek jogai Szlovákiában „világszínvonalúak”, így a téma napirendre tűzése szerinte csak politikai haszonszerzést szolgál.

Erre a kijelentésre reagált szinte azonnal és rendkívül élesen Gubík László. A Magyar Szövetség elnöke közösségi oldalán utasította vissza a köpönyegforgatás vádját. Gubík szerint Fico szavai leleplezik, hogy a szlovák kormányfőnek soha nem a felvidéki magyarok helyzete volt a fontos, hanem kizárólag az Orbán Viktorhoz fűződő szövetsége. Úgy fogalmazott: Orbán volt a „bátrabb legény a bandában”, aki elvitte a balhét Brüsszelben, a felvidéki magyarság pedig csak egy járulékos teher volt Fico számára, akit Budapestről szükség esetén úgyis lecsendesítenek. Gubík László szerint

a szlovák miniszterelnök most mindenkire – Magyar Péterre, Brüsszelre, a magyar pártra és a sajtóra – hárítja a felelősséget, felmelegítve a kilencvenes évek jól ismert ellenségképeit.

A Magyar Szövetség elnöke keményen odaszúrt a „világszínvonalú jogok” emlegetése miatt is. Emlékeztetett: a szlovák jogrend a mai napig háborús bűnösként kezel szinte minden tizedik állampolgárt a Beneš-dekrétumok révén, ráadásul bizonyos helyzetekben ma is büntethető a magyar nyelvhasználat. „Ha valódi világszínvonalat akarunk látni, Robert Fico figyelmébe ajánlom a dél-tiroli autonómiát” – tette hozzá a pártelnök.

Gubík László szerint egyértelmű, hogy a szlovák kormány kész újra előhúzni a „magyar kártyát”, hogy ezzel leplezze saját kormányzati problémáit. Zárásként a felvidéki pártvezető egy egyértelmű hadüzenettel felérő politikai üzenetet fogalmazott meg: „Az a kormány, amelyik nem tiszteli a magyarok jogos igényeit, az dőljön is meg, függetlenül attól, hogy milyen ideológiát képvisel.”