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Robert Fico szlovák miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az ungvári megbeszélésük után tartott sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA

Robert Fico köpönyegforgatásról beszélt, Gubík László élesen visszavágott

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Komoly nyilatkozatháborút robbantott ki Robert Fico szlovák kormányfő legutóbbi videós elemzése, amelyben egyszerre bírálta az új magyar vezetést és a Magyar Szövetséget. Fico szerint a szlovákiai magyar párt a magyarországi választások, vagyis Orbán Viktor veresége után azonnal „köpönyeget fordított”, és most az ellenzéki Progresszív Szlovákia párttal keresi az együttműködést. A miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy ha ez a tendencia folytatódik, a szlovák-magyar együttélés kérdése ismét a parlamenti választások kemény kampánytémájává válhat Szlovákiában.

Robert Fico szerint a magyarországi politikai változások, konkrétan Magyar Péter miniszterelnökké választása alapjaiban érintheti a két ország kapcsolatát. Ismét kifogásolta az új magyar kormányfő Beneš-dekrétumokat érintő kijelentéseit, valamint azt a politikai megfogalmazást, miszerint Magyarország „önmagával határos”. Fico hangsúlyozta: Szlovákiának szuverén országként kötelessége volt azonnal tiltakozni ez ellen.

A szlovák kormányfő emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktorral korábban sikeresen stabilizálták a kapcsolatokat, a feszültség most mégis kézzelfogható. Robert Fico sérelmezte, hogy Magyar Péter még nem látogatott el Pozsonyba, bár jelezte: a brüsszeli uniós csúcson és a június végi budapesti V4-es találkozón személyesen is egyeztetnek majd.

A szlovák miniszterelnök emellett határozottan kijelentette, hogy a nemzeti kisebbségek jogai Szlovákiában „világszínvonalúak”, így a téma napirendre tűzése szerinte csak politikai haszonszerzést szolgál.

Erre a kijelentésre reagált szinte azonnal és rendkívül élesen Gubík László. A Magyar Szövetség elnöke közösségi oldalán utasította vissza a köpönyegforgatás vádját. Gubík szerint Fico szavai leleplezik, hogy a szlovák kormányfőnek soha nem a felvidéki magyarok helyzete volt a fontos, hanem kizárólag az Orbán Viktorhoz fűződő szövetsége. Úgy fogalmazott: Orbán volt a „bátrabb legény a bandában”, aki elvitte a balhét Brüsszelben, a felvidéki magyarság pedig csak egy járulékos teher volt Fico számára, akit Budapestről szükség esetén úgyis lecsendesítenek. Gubík László szerint

a szlovák miniszterelnök most mindenkire – Magyar Péterre, Brüsszelre, a magyar pártra és a sajtóra – hárítja a felelősséget, felmelegítve a kilencvenes évek jól ismert ellenségképeit.

A Magyar Szövetség elnöke keményen odaszúrt a „világszínvonalú jogok” emlegetése miatt is. Emlékeztetett: a szlovák jogrend a mai napig háborús bűnösként kezel szinte minden tizedik állampolgárt a Beneš-dekrétumok révén, ráadásul bizonyos helyzetekben ma is büntethető a magyar nyelvhasználat. „Ha valódi világszínvonalat akarunk látni, Robert Fico figyelmébe ajánlom a dél-tiroli autonómiát” – tette hozzá a pártelnök.

Gubík László szerint egyértelmű, hogy a szlovák kormány kész újra előhúzni a „magyar kártyát”, hogy ezzel leplezze saját kormányzati problémáit. Zárásként a felvidéki pártvezető egy egyértelmű hadüzenettel felérő politikai üzenetet fogalmazott meg: „Az a kormány, amelyik nem tiszteli a magyarok jogos igényeit, az dőljön is meg, függetlenül attól, hogy milyen ideológiát képvisel.”

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