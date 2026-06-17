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Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Elemzők az Arénában: mit jelent Orbán Viktor részvétele a Fidesz újjáépítésében?

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz múlt szombati tisztújításáról és a volt miniszterelnök szerepvállalásról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Orbán Viktort választotta meg újabb egy évre a Fidesz elnökének a párt szombati kongresszusa. A választási vereség után a volt miniszterelnök terjedelmes röpiratban összegezte a vesztes választás okait és az ellenzékbe szoruló párt megújulásának útját. Az InfoRádió Aréna című műsorában két politikai elemző egyebek mellett arról vitázott, hogy Orbán Viktor elnöki szerepvállalása segíti vagy hátráltatja a Fidesz átalakulását, felkészülését az új politikai helyzetre.

Kiszelly Zoltán úgy vélekedett, Orbán Viktor személye a márka jele, a védjegye a pártnak, mert szerinte Orbán Viktor még mindig jobban meg tudja szólítani a szavazókat, mint maga a Fidesz, és a mostani helyzetben a folytonosságra van szükség, valamint hogy a pártelnök a Fidesznél tágabb szavazói kört is meg tudjon szólítani. De kétségtelen tény, a számok azt mutatják, hogy 66 százalék az elutasítottsága, miközben 33 százalék számára szimpatikus vagy minimum közömbös – tette hozzá a Századvég politikai elemzési igazgatója.

Mint mondta, egy éve van a Fidesznek a szervezeti megújulásra, és attól függően, hogy az új kormány hogyan teljesít, főként gazdasági szempontból, hogy azokat a nagy várakozásokat, amelyeket keltett a kampányban, képes-e teljesíteni – mint a SZÉP-kártyajuttatás a nyugdíjasoknak, a családi pótlék megduplázása vagy a 480 forintos benzin, bár ezt most már Tisza-kormány sem tartja reálisnak –,

kell majd kialakítani azt a politikáját a Fidesznek, amely esetleg vonzóvá teszi azon szavazók körében, akik most, két hónappal a választás után vagy az elmúlt 16 év után nem szimpatizálnak vele

– fejtette ki Kiszelly Zoltán.

Orbán Viktor szombati kongresszusi beszédében a küldötteknek – többek között – azt üzente: semmi kedve megváltozni, nem tesz se fél, se teljes fordulatot, és „nem fog majd herebere partikra járni”. Hogy utóbbi alatt mit ért a Fidesz újraválasztott elnöke, azzal kapcsolatban Virág Andrea úgy fogalmazott: az elhangzottak pontosan ugyanannak a típusú kommunikációnak és hozzáállásnak a folytatása, ami a választások előtt volt. (A herebere kifejezés az április 10-i, Hősök terén tartott Rendszerbontó Nagykoncertre utal, ahol az egyik fellépő a nemi szervét fogdosva obszcén üzentet küldött Gulyás Gergely akkor még Miniszterelnökséget vezető miniszternek. A hétórás koncerten mintegy 50 előadó lépett fel. – a szerk. megj.)

A Republikon Intézet stratégiai igazgatója szerint Orbán Viktor továbbra sem érti a magyar fiatalságot, mert ugyan lehet vitatkozni azon, hogy kinek az ízlésének felel meg és kiének nem a koncerten történtek, de az egész eseményre teljesen elutasító reakciót ad, és egy lenéző, rögtön mindenkit – aki részt vett rajta – egy kalap alá vevő retorika jelenik meg. „Arról nem is beszélve, hogy Kövér László egyébként miket mondott azokról a fiatalokról, akik ott kint voltak ezen a koncerten” – jegyezte meg.

„Egy olyan politikus, aki erről így nyilatkozik, aki a fiataloknak azt üzeni a választások előtt két héttel a fórumain, hogy inkább köszönjék meg az idősebbeknek, hogy egy ilyen országot teremtenek, ahol nekik ilyen egyszerű a boldogulás, az

nem érti, hogy mire van szükségük a fiataloknak,

hogy milyen nyelvet beszélnek, és hogy ez a fajta kioktató urambátyám kommunikáció, ami lehet, hogy bizonyos társadalmi csoportokban működik, lehet, hogy a párton belül működik, az úgy tűnik, hogy a magyar fiatalok döntő többségénél nem működik” – magyarázta Virág Andrea.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette. A teljes műsort alább nézhetik vagy hallgathatják vissza.

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Kezdőlap    Belföld    Elemzők az Arénában: mit jelent Orbán Viktor részvétele a Fidesz újjáépítésében?

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Elemzők az Arénában: mit jelent Orbán Viktor részvétele a Fidesz újjáépítésében?

Elemzők az Arénában: mit jelent Orbán Viktor részvétele a Fidesz újjáépítésében?

A Fidesz múlt szombati tisztújításáról és a volt miniszterelnök szerepvállalásról is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
 

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Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
 
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