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Nyitókép: Pixabay

A magyarok fele többet keres nettó 436 400 forintnál, a fele kevesebbet – itt vannak a friss béradatok

Infostart / MTI

Kijöttek az áprilisi kereseti adatok.

Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók

  • bruttó átlagkeresete 772 200,
  • a nettó átlagkereset 541 200

forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

  • A bruttó kereset mediánértéke 616 000,
  • a nettó kereset mediánértéke 436 400

forintot ért el, 9,1, illetve 11,1 százalékkal magasabb a tavaly áprilisinál. A medián az a kereset, amelynél a munkavállalók fele többet, fele pedig kevesebbet keres.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta

  • a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve
  • a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint
  • a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége
  • és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése

–emelte ki a KSH jelentése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 711 400 forint volt, ami 8,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset

  • a vállalkozásoknál 705 000,
  • a költségvetésben 720 200,
  • a nonprofit szektorban 747 000

forintot tett ki, 8,0 és 9,8, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

A pénzügyi, biztosítási szektorban 1 419 100 forint volt az áprilisi bruttó átlagkereset, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén pedig 491 ezer forint.

A bányászatban 22,8 százalékos emelkedéssel 961 500 forintra nőttek a bruttó keresetek, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén tavaly áprilishoz képest csökkent a bruttó kereset 1,0 százalékkal, de így is majdnem 1,1 millió forintot ért el.

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Kezdőlap    Belföld    A magyarok fele többet keres nettó 436 400 forintnál, a fele kevesebbet – itt vannak a friss béradatok

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