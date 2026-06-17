A magyarok fele többet keres nettó 436 400 forintnál, a fele kevesebbet – itt vannak a friss béradatok

Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók

bruttó átlagkeresete 772 200,

a nettó átlagkereset 541 200

forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0, a nettó átlagkereset 11,2, a reálkereset pedig 8,9 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – jelentette szerdán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A bruttó kereset mediánértéke 616 000,

a nettó kereset mediánértéke 436 400

forintot ért el, 9,1, illetve 11,1 százalékkal magasabb a tavaly áprilisinál. A medián az a kereset, amelynél a munkavállalók fele többet, fele pedig kevesebbet keres.

A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta

a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve

a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint

a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége

és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése

–emelte ki a KSH jelentése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 711 400 forint volt, ami 8,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

A rendszeres bruttó átlagkereset

a vállalkozásoknál 705 000,

a költségvetésben 720 200,

a nonprofit szektorban 747 000

forintot tett ki, 8,0 és 9,8, illetve 7,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

A pénzügyi, biztosítási szektorban 1 419 100 forint volt az áprilisi bruttó átlagkereset, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén pedig 491 ezer forint.

A bányászatban 22,8 százalékos emelkedéssel 961 500 forintra nőttek a bruttó keresetek, míg a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás területén tavaly áprilishoz képest csökkent a bruttó kereset 1,0 százalékkal, de így is majdnem 1,1 millió forintot ért el.