Tényleg itt a béke? A Hormuzi-szorosban régóta példátlan dolog történik

A tankhajók nemzetközi mozgását követő internetes oldal (TankerTrackers) közlése szerint a Diona és a Hero 2 nevű hajók átkeltek a korábban lezárt zónán, és egy harmadik tanker is hamarosan átjut. Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajótársasághoz (NITC) tartozik, és együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak.

Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni – tette hozzá a TankerTrackers, amely szerint a hajók áthaladását a hét elején bejelentett, a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodás tette lehetővé.