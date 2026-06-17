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2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
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Horgonyzó teherhajók a Hormuzi-szorosban, az iráni Bandar-Abbász partjai elõtt 2026. május 4-én. Donald Trump amerikai elnök az elõzõ nap bejelentette, hogy az amerikai haditengerészet hétfõ reggel megkezdi a Szabadság Projekt (Project Liberty) mûveletet, amelynek célja, hogy átkísérjék a Hormuzi-szoroson a Perzsa-öbölben rekedt semleges hajókat.
Nyitókép: MTI/AP/ISNA/Amirhoszein Horgui

Tényleg itt a béke? A Hormuzi-szorosban régóta példátlan dolog történik

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ELŐZMÉNYEK

Áthaladt két iráni olajszállító tankhajó azon a tengeri övezeten, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt két hónapban blokád alatt tartott.

A tankhajók nemzetközi mozgását követő internetes oldal (TankerTrackers) közlése szerint a Diona és a Hero 2 nevű hajók átkeltek a korábban lezárt zónán, és egy harmadik tanker is hamarosan átjut. Mindkét hajó az iráni nemzeti tankhajótársasághoz (NITC) tartozik, és együtt 3,8 millió hordó iráni nyersolajat szállítanak.

Irán két hónap óta most először tud kőolajat exportálni – tette hozzá a TankerTrackers, amely szerint a hajók áthaladását a hét elején bejelentett, a fegyveres konfliktus lezárását célzó amerikai-iráni megállapodás tette lehetővé.

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2026.06.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
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