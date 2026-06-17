Orosz hadihajó lőtt egy brit hajóra a La Manche csatornán

A brit és az orosz védelmi minisztérium egyaránt arról számolt be, hogy az orosz hajó előzetesen megpróbálta felvenni a kapcsolatot a vitorlás jachttal az összeütközés elkerülése végett.

A vitorlás, amelyen egy idős brit házaspár utazott, rossz látási viszonyok között került az Admiral Grigorovics nevű orosz fregatt közvetlen közelébe.

Az orosz védelmi minisztérium kedd esti tájékoztatása szerint a Bright Future nevű brit jacht alig 150 méterre haladt az orosz hajótól, amikor a fregatt személyzete a kapitány döntése alapján kézifegyverekből leadott megelőző célú lövésekkel próbálta figyelmeztetni a brit vitorlást.

Az orosz hajó a moszkvai ismertetés szerint előzőleg a nemzetközi rádiófrekvencián tett kísérletet a kapcsolatfelvételre. Miután a vitorlás nem reagált, hangjelzésekkel és fényrakétákkal próbálta felkelteni a brit vitorlás figyelmét, de a jacht ekkor sem módosította összeütközéssel fenyegető haladási irányát.

A kézifegyverekből ezután leadott lövések hatására azonban a brit civil jacht azonnal irányt váltott és távolodni kezdett az orosz hadihajótól

– áll az orosz védelmi tárca tájékoztatásában.

A londoni védelmi minisztérium szóvivője is kiemelte az esetről szóló beszámolójában, hogy az Admiral Grigorovics kísérletet tett a kapcsolatfelvételre a brit vitorlással, és ezután adta le a figyelmeztető lövéseket.

A tárca szóvivője hangsúlyozta, hogy a lövések nem a brit vitorlás felé irányultak, és céljuk az összeütközés elkerülése volt.

A szóvivő szerint a brit királyi haditengerészet Mersey nevű járőrhajója figyelemmel kíséri az orosz fregatt mozgását, és az incidens után „támogatásban részesítette” a brit vitorláson utazókat.

Brit katonai források szerint a történtek után a Mersey személyzetének tagjai motorcsónakkal odamentek a jachthoz, és ellenőrizték, hogy az utasok rendben vannak-e.

Személyi sérülés nem történt és anyagi kár sem keletkezett, így a jacht folytatta útját.

A vitorláson utazó brit házaspár, Jane és Alan Kelvey a BBC televízió kedd éjjeli hírmagazinjában elmondta, hogy az orosz fregatt kétszer is figyelemfelhívó hangjelzéseket adott le, és ők ennek hatására módosították haladási irányukat.

A házaspár szerint az orosz hadihajó személyzete ezután adott le „négy-öt” figyelmeztető lövést, de ez szerintük felesleges volt, mert ekkor ők már távolodtak a fregattól.

Elmondták azt is, hogy legalább 400-500 méterre voltak a hadihajótól az incidens idején. Ők is hangsúlyozták, hogy a kézifegyverekből leadott lövések nem feléjük irányultak.

Az eset a dél-angliai partok előtt fekvő Wight-szigettől 37 kilométerre délre történt. A brit házaspár az angliai Lymingtonból a franciaországi Cherbourg kikötője felé hajózott.

Az orosz fregatt - amelynek támaszpontja brit katonai források szerint a Fekete-tengeren van - néhány hete a brit területi vizek közelében tartózkodik, ahol a szankciók megkerülésével orosz olajat szállító árnyékflotta több hajóját is kísérte.

A brit tengerészgyalogság vasárnap megállított egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajót, amely London gyanúja szerint szintén az orosz árnyékflotta tagja, de a brit védelmi minisztérium szóvivője szerint a La Manche csatornán történt keddi incidensnek nincs köze a tartályhajó lefoglalásához.

A dél-angliai partok előtt megállított, Szmirtosz nevű tartályhajó 38 éves kapitánya, az indiai állampolgárságú Ajay Pant ellen a brit hatóságok vádat emeltek az Oroszországgal szemben elrendelt brit szankciók megsértése, illetve tiltott orosz nyersolaj és olajtermékek külföldre irányuló tengeri szállítmányozása címén.