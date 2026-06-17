ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
349.56
usd:
301.21
bux:
138381.45
2026. június 17. szerda Alida, Laura
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Oroszország nemzeti zászlója.
Nyitókép: Pixabay

Orosz hadihajó lőtt egy brit hajóra a La Manche csatornán

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Figyelmeztető lövést adott le egy orosz hadihajó kedden a La Manche csatornán, miután egy brit vitorláshajó a közelébe sodródott.

A brit és az orosz védelmi minisztérium egyaránt arról számolt be, hogy az orosz hajó előzetesen megpróbálta felvenni a kapcsolatot a vitorlás jachttal az összeütközés elkerülése végett.

A vitorlás, amelyen egy idős brit házaspár utazott, rossz látási viszonyok között került az Admiral Grigorovics nevű orosz fregatt közvetlen közelébe.

Az orosz védelmi minisztérium kedd esti tájékoztatása szerint a Bright Future nevű brit jacht alig 150 méterre haladt az orosz hajótól, amikor a fregatt személyzete a kapitány döntése alapján kézifegyverekből leadott megelőző célú lövésekkel próbálta figyelmeztetni a brit vitorlást.

Az orosz hajó a moszkvai ismertetés szerint előzőleg a nemzetközi rádiófrekvencián tett kísérletet a kapcsolatfelvételre. Miután a vitorlás nem reagált, hangjelzésekkel és fényrakétákkal próbálta felkelteni a brit vitorlás figyelmét, de a jacht ekkor sem módosította összeütközéssel fenyegető haladási irányát.

A kézifegyverekből ezután leadott lövések hatására azonban a brit civil jacht azonnal irányt váltott és távolodni kezdett az orosz hadihajótól

– áll az orosz védelmi tárca tájékoztatásában.

A londoni védelmi minisztérium szóvivője is kiemelte az esetről szóló beszámolójában, hogy az Admiral Grigorovics kísérletet tett a kapcsolatfelvételre a brit vitorlással, és ezután adta le a figyelmeztető lövéseket.

A tárca szóvivője hangsúlyozta, hogy a lövések nem a brit vitorlás felé irányultak, és céljuk az összeütközés elkerülése volt.

A szóvivő szerint a brit királyi haditengerészet Mersey nevű járőrhajója figyelemmel kíséri az orosz fregatt mozgását, és az incidens után „támogatásban részesítette” a brit vitorláson utazókat.

Brit katonai források szerint a történtek után a Mersey személyzetének tagjai motorcsónakkal odamentek a jachthoz, és ellenőrizték, hogy az utasok rendben vannak-e.

Személyi sérülés nem történt és anyagi kár sem keletkezett, így a jacht folytatta útját.

A vitorláson utazó brit házaspár, Jane és Alan Kelvey a BBC televízió kedd éjjeli hírmagazinjában elmondta, hogy az orosz fregatt kétszer is figyelemfelhívó hangjelzéseket adott le, és ők ennek hatására módosították haladási irányukat.

A házaspár szerint az orosz hadihajó személyzete ezután adott le „négy-öt” figyelmeztető lövést, de ez szerintük felesleges volt, mert ekkor ők már távolodtak a fregattól.

Elmondták azt is, hogy legalább 400-500 méterre voltak a hadihajótól az incidens idején. Ők is hangsúlyozták, hogy a kézifegyverekből leadott lövések nem feléjük irányultak.

Az eset a dél-angliai partok előtt fekvő Wight-szigettől 37 kilométerre délre történt. A brit házaspár az angliai Lymingtonból a franciaországi Cherbourg kikötője felé hajózott.

Az orosz fregatt - amelynek támaszpontja brit katonai források szerint a Fekete-tengeren van - néhány hete a brit területi vizek közelében tartózkodik, ahol a szankciók megkerülésével orosz olajat szállító árnyékflotta több hajóját is kísérte.

A brit tengerészgyalogság vasárnap megállított egy kameruni zászló alatt közlekedő olajszállító tartályhajót, amely London gyanúja szerint szintén az orosz árnyékflotta tagja, de a brit védelmi minisztérium szóvivője szerint a La Manche csatornán történt keddi incidensnek nincs köze a tartályhajó lefoglalásához.

A dél-angliai partok előtt megállított, Szmirtosz nevű tartályhajó 38 éves kapitánya, az indiai állampolgárságú Ajay Pant ellen a brit hatóságok vádat emeltek az Oroszországgal szemben elrendelt brit szankciók megsértése, illetve tiltott orosz nyersolaj és olajtermékek külföldre irányuló tengeri szállítmányozása címén.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Orosz hadihajó lőtt egy brit hajóra a La Manche csatornán

oroszország

nagy-britannia

nato

la manche csatorna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sportközgazdász: a foci-vb a játékosoknak inkább marketingsikert, mint szakmai áttörést hozhat

Sportközgazdász: a foci-vb a játékosoknak inkább marketingsikert, mint szakmai áttörést hozhat
Az amerikai világbajnokságon szereplő futballisták piaci értéke jelentősen nem változik a klubszezon végéhez képest, de a reklámértékük hirtelen emelkedhet – mondta Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádióban. Arról is beszélt, hogy kevesebb átigazolás várható a vb végéig, még ha a hét elejéig volt is egy komoly transzfer: a spanyol válogatott balhátvédje, Marc Cucurella nagyjából 60 millió euróért szerződött a Chelsea-től a Real Madridhoz.
 

Messi, Messi, Messi: három rekordot döntött, történelmet írt az argentin csatár a vb-n

Megküzdöttek az osztrákok Jordániával a foci-vb-n

Erling Haaland is óriási dobással mutatkozott be

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Mennyibe kerül a magyar egészségügy meggyógyítása? Álmos Péter, Inforádió, Aréna
Merre indul a Fidesz a tisztújítás után? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kamatstop: javaslatokat készít a bankszövetség a 10-20 ezer rászoruló védelmére

Kamatstop: javaslatokat készít a bankszövetség a 10-20 ezer rászoruló védelmére

A Magyar Bankszövetség újabb javaslatokat készít a kamatstop jövőjéről a társadalmi vita keretében - mondta Becsei András, a bankszövetség alelnöke, az OTP Bank retail divíziójának vezérigazgató-helyettese egy háttérbeszélgetésen. Ha a kamatfelár-kiesés tartósan, hivatalos határidő nélkül fennmaradna, akkor akár 300 milliárd forintos számviteli veszteséget is el kellene számolniuk azonnal a bankoknak az érintett állományra - hívta fel a figyelmet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli bejelentés érkezett a Paksi atomerőműből: nagy változás lépett életbe a hajnali órákban

Rendkívüli bejelentés érkezett a Paksi atomerőműből: nagy változás lépett életbe a hajnali órákban

Karbantartási munkák miatt csökkentik a 3. blokk teljesítményét, a beavatkozás a kondenzátor tisztításához szükséges.

BBC
Business Sport Travel Science
'It was surreal': British couple describe having warning shots fired near them by Russian warship

'It was surreal': British couple describe having warning shots fired near them by Russian warship

The retired couple tell BBC Newsnight they tried to show the warship they had changed course in the English Channel before the shots were fired.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 17. 10:22
Pompa a kastélyban: királyként fogadják Donald Trumpot
2026. június 17. 10:10
Fejpénzt osztanak a migránsok ügyében az olaszok
×
×