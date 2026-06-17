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Rendőrségi bilincs egy fa asztalon, néhány 20 ezer forintos bankjeggyel.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Elkapták a robbantgató szlovák férfit Budapesten, időzítőt is lefoglaltak – videó

Infostart / MTI

Elfogtak Budapesten egy szlovák férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a hazájában több pénzkiadó automatát is felrobbantott - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A police.hu oldalon kiadott közlemény szerint Szlovákiában 2026 májusában több pénzkiadó automatát robbantott és fosztott ki egy férfi, aki később autóval Magyarországra jött, és a fővárosban, egy IX. kerületi ingatlanban húzta meg magát.

A szlovák és cseh hatóságoktól kapott jelzések elemzését követően a BRFK nyomozói és a Nemzeti Védelmi Szolgálat tisztjei közös felderítés során azonosították a férfi tartózkodási helyét, aki ellen a szlovák társhatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki.

A felderítés eredményeként, a Terrorelhárítási Központ támogatásával június 12-én

egy ferencvárosi lakóház mélygarázsában fogták el

a fegyveres rablások és más súlyos bűncselekmények miatt többszörösen büntetett, 28 éves szlovák állampolgárt.

A férfi lakásán a rajtaütéskor a bűncselekmények elkövetéséhez használt tárgyi bizonyítékokat – maszkot, fejlámpát, lopott rendszámtáblákat, lövedékálló mellényt, kesztyűket és gumilövedékes fegyvert –, továbbá robbanóanyag működtetésére alkalmas eszközöket – időzítő berendezést, rádió távirányítókat és indítógyutacsokat –- találtak és foglaltak le a fővárosi rendőrök.

A BRFK a férfi ellen robbanóanyaggal vagy robbanószerrel visszaélés bűntett gyanúja miatt indított eljárást, egyúttal az európai elfogatóparancs értelmében őrizetbe vették.

Mivel Magyarországon nem követett el robbantásos bűncselekményt, ezért kiadatásáról a külföldi hatóságokkal egyeztetnek.

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Kezdőlap    Belföld    Elkapták a robbantgató szlovák férfit Budapesten, időzítőt is lefoglaltak – videó

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