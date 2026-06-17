Újabb világsztárt igazolt a Real Madrid

A 31 éves játékos 2017 óta a Manchester Cityt erősítette: az angol együttesben 460 összecsapáson 76 alkalommal volt eredményes. A manchesteriekkel hatszoros bajnok és háromszoros FA Kupa-győztes, a Ligakupát öt alkalommal hódították el, emellett három angol Szuperkupa-címet szerzett és egyszer-egyszer megnyerte a csapattal a Bajnokok Ligáját és a klubvilágbajnokságot is.

A szerda esti, Kongói DK elleni világbajnoki bemutatkozásra készülő portugálokkal kétszeres Nemzetek Ligája-győztes Silva szerződése lejárt korábbi munkaadójánál, így ingyen érkezik a Real Madridhoz.

(Nyitóképünkön: Bernardo Silva még a Manchester City játékosaként éppen a real Madrid ellen egy 2020-as BL-meccsen)