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Sergio Ramos, a Real Madrid (j) és Bernardo Silva, a Manchester City játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében játszott Real Madrid - Manchester City első mérkőzésen a madridi Santiago Bernabeu stadionban 2020. február 26-án.
Nyitókép: MTI/AP/Bernat Armangue

Újabb világsztárt igazolt a Real Madrid

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Bernardo Silva a Real Madrid labdarúgócsapatában folytatja pályafutását. A spanyol klub szerdán jelentette be, hogy kétéves szerződést kötött a 109-szeres portugál válogatott középpályással.

A 31 éves játékos 2017 óta a Manchester Cityt erősítette: az angol együttesben 460 összecsapáson 76 alkalommal volt eredményes. A manchesteriekkel hatszoros bajnok és háromszoros FA Kupa-győztes, a Ligakupát öt alkalommal hódították el, emellett három angol Szuperkupa-címet szerzett és egyszer-egyszer megnyerte a csapattal a Bajnokok Ligáját és a klubvilágbajnokságot is.

A szerda esti, Kongói DK elleni világbajnoki bemutatkozásra készülő portugálokkal kétszeres Nemzetek Ligája-győztes Silva szerződése lejárt korábbi munkaadójánál, így ingyen érkezik a Real Madridhoz.

(Nyitóképünkön: Bernardo Silva még a Manchester City játékosaként éppen a real Madrid ellen egy 2020-as BL-meccsen)

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Újabb világsztárt igazolt a Real Madrid

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