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Nyitókép: Pixabay

Soha el nem készült készházak, óriási átverés – vádat emelt az ügyészség

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A vállalkozók kulcsrakész házat ígértek az áldozatoknak, akiktől összesen több mint 250 millió forintot csalta ki.

A Kiskőrösi Járási Ügyészség többrendbeli üzletszerűen elkövetett csalás miatt vádat emelt két férfival szemben, akik kulcsrakész házak felépítésének hamis ígéretével 29 ügyféltől 252 millió forintot csaltak ki – írja közleményében a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A vád szerint a Bács-Kiskun vármegyei építőipari cég vezetője és üzletkötő alkalmazottja 2021. és 2023. között

a honlapjukon, valamint egy közösségi oldalon típusházakat kínált eladásra. A vádlottak a tervezéstől a kulcsra kész kivitelezésig a piacinál alacsonyabb, fix áron vállalták a teljeskörű kivitelezést.

Az üzletkötő az érdeklődők bizalmának elnyerése érdekében több, épülőfélben lévő családi házat is megmutatott a sértetteknek, azt a látszatot keltve, hogy a cég a vállalásait teljesíteni tudja. A valóságban azonban a társaságnak a szerződéskötések időpontjában pénzügyi nehézségei voltak, a beszállítókat és az alvállalkozókat nem tudták kifizetni. Ennek ellenére a vádlottak – további haszon reményében – újabb szerződéseket kötöttek, illetőleg a már meglévő szerződések kapcsán újabb összegeket kértek el a megrendelőktől. A befizetett részleteket azonban nem az adott építkezésre fordították, így egy idő után jelentős késésekkel, majd egyáltalán nem teljesítettek, a vádlottak pedig elérhetetlenné váltak.

A két férfi szerte az országban

összesen 29 ház felépítését és kulcsra kész átadását vállalta. Az 5-16 millió forint összegű előlegek ellenére a munkálatokat csak több hónapig tartó hitegetést és további részletek befizetését követően kezdték meg.

Volt, akitől ez idő alatt apránként a lakóház teljes vételárát elkérték, ugyanakkor a munkálatok a falazásnál véglegesen leálltak. Más esetekben betegséggel, nyaralással vagy a munkagép meghibásodásával magyarázták a késedelem okát, végül az építkezést el sem kezdték.

A sértettek a nyomozás során kérték a káruk megtérítését. Az ügyészség mindkét férfit többrendbeli jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja és ezért velük szemben végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza. Bűnösségükről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Soha el nem készült készházak, óriási átverés – vádat emelt az ügyészség

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