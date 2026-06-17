Nagy esők jöhetnek a kánikula előtt

Serdán is sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett.

Szerdán is elszórtan számíthatunk záporokra, zivatarokra – napközben nagyobb számosságban a keleti, északkeleti harmadban.

Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkül. A zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 18 fok között alakul, de a kezdetben kevésbé felhős, északkeleti hidegre hajlamos helyeken ennél akár több fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 25 és 30 fok között alakul.

A videóból egyebek között az is kiderül, hogy szerdán a Dunántúl északi felét leszámítva elég nagy eséllyel lehet számítani esőre, zivatarokra, akár jégesőre is.