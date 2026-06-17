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17 June 2026, USA, Kansas City: Soccer, Men, 2026 World Cup, Argentina vs. Algeria, Group Stage, Group J, Matchday 1, Kansas City Stadium, Lionel Messi (Argentina) celebrates his second goal, making the score 2-0. PLEASE NOTE: In accordance with FIFA regulations, these images may be used exclusively for editorial purposes. Commercial use is prohibited. Furthermore, no video-like sequences may be created, and no alterations may be made to the image, either in the foreground or the background. Photo: Tom Weller/dpa (Photo by Tom Weller/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: picture alliance

Messi, Messi, Messi: három rekordot döntött, történelmet írt az argentin csatár a vb-n

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi az Algéria elleni világbajnoki csoportmérkőzésen háromszor is eredményes volt, ezzel beérte az örökrangsort 16 góllal vezető német Miroslav Klosét.

A kezdő sípszó pillanatában megdőlt két világbajnoki rekord is, a hatodik tornáján szereplő Lionel Messi immár a 27. vb-találkozóján lépett pályára, ezzel tovább javította a vonatkozó csúcsokat.

A hatodik vb-jén szereplő argentin támadó 16 góljával az örökranglista élén állva holtversenyben a német Miroslav Kloséval megelőzi a brazil Ronaldót (15), illetve a német Gerd Müllert és a francia Kylian Mbappét (14-14), utóbbi ugyanezen a játéknapon duplázott Szenegál ellen.

Kocsis Sándor, az Aranycsapat csatára, az 1954-es vb gólkirálya az előkelő nyolcadik helyet foglalja el ebben a rangsorban.

A góllövő örökranglista:

1. Miroslav Klose (német, 2002-2014) és
Lionel Messi (argentin, 2006-2026) 16-16 gól

3. Ronaldo (brazil, 1998-2006) 15

4. Gerd Müller (német, 1970-1974) és
Kylian Mbappé (francia, 2018-2026) 14-14

6. Just Fontaine (francia, 1958) 13

7. Pelé (brazil, 1958-1970) 12

8. KOCSIS SÁNDOR (1954) és
Jürgen Klinsmann (német, 1990-1998) 11-11

10. Helmut Rahn (német, 1954-1958)
Teofilo Cubillas (perui, 1970-1978),
Grzegorz Lato (lengyel, 1974-1982),
Gary Lineker (angol, 1986-1990),
Gabriel Batistuta (argentin, 1994-2002) és
Thomas Müller (német, 2010-2018) 10-10

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Kezdőlap    Foci-vb 2026    Messi, Messi, Messi: három rekordot döntött, történelmet írt az argentin csatár a vb-n

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Messi, Messi, Messi: három rekordot döntött, történelmet írt az argentin csatár a vb-n

A nyolcszoros aranylabdás Lionel Messi az Algéria elleni világbajnoki csoportmérkőzésen háromszor is eredményes volt, ezzel beérte az örökrangsort 16 góllal vezető német Miroslav Klosét.
 

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